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藍提修法 「非核家園」改淨零碳排

台灣新聞組／台北10日電
綠營內部評估，就算要考慮讓核二、核三延役，不可能去動到環境基本法或是氣候變遷因應法中「非核家園」字眼。圖為核三廠。(本報資料照片)
綠營內部評估，就算要考慮讓核二、核三延役，不可能去動到環境基本法或是氣候變遷因應法中「非核家園」字眼。圖為核三廠。(本報資料照片)

賴清德總統稱「非核家園」並非民進黨意識形態，而是當年朝野共識且寫進「環境基本法」的國家法定目標。而早在賴總統談話前，多位國民黨立委就已提出環境基本法、氣候變遷因應法修正草案，劍指民進黨非核神主牌，將條文中的「非核家園」修改成「淨零碳排」等字樣。

不過民進黨立委洪申翰表示，國民黨不要為反對執政黨政策而反對，能源政策可以討論，但民進黨不希望修法去更動這件事情。

據了解，由於「非核家園」是民進黨神主牌，綠營內部評估，就算要考慮讓核二、核三延役，不可能去動到環境基本法或是氣候變遷因應法中「非核家園」字眼，「不然賴總統2028就不用選了」；但由於2018年通過「以核養綠」公投後，行政院已刪除電業法中「2025非核家園」相關條文，目前最可能解套的方式就是修改核子反應器設施管制法。

國民黨立委賴士葆、黃健豪、翁曉玲、蘇清泉、張智倫等人各自領銜提出環境基本法修正草案，將文中的「非核家園」修改成淨零排放潔淨家園、零碳家園；此外，黃健豪、翁曉玲還個別領銜提出氣候變遷因應法修正草案，也將「非核家園」字樣刪除或修改成淨零碳排。

賴士葆說，既然賴清德都說了非核家園不是民進黨的意識形態，那就請綠營一同在立院下會期中修正環境基本法，把第23條條文的「非核家園」改成「零碳家園」，拿掉意識形態，回到能源議題本質，跟上世界腳步，為零碳家園努力。

民進黨 氣候變遷 國民黨

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