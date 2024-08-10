我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴西61死失事飛機陷「死亡螺旋」 專家分析可能原因

拿金牌回應霸凌 阿爾及利亞女拳手克莉芙：我生來就是女性

台電喊話科技業 設廠到支持電源開發縣市

記者江睿智／台北10日電

人工智慧（AI）用電可觀，台電董事長曾文生昨天表示，未來AI生活型態對台灣用電影響主要在製造端，包含GPU、CoWoS、伺服器生產；為減緩輸電瓶頸，目前桃園以北地區已不再核供5MW以上資料中心，他呼籲高科技產業到「支持電源開發的縣市發展」。

2030年前至少有十座數據中心要在台設置，因應AI浪潮用電量大增，曾文生昨明白表示，數據中心申請用電量5MW以上，若是設在桃園以北，台電現在一律不核准供電。

另外，為確保產業穩定供電，台電規畫對航空城、新設科學園區直接供電，也就是不需要再架設輸電線、建置轉接站，可以就近直供園區。其中，台中電廠直供台中園區、興達電廠直供南科這兩條特高壓線路，預計在2032年完成。

國家氣候變遷對策委員會日前首次開會，曾文生針對台電供電挑戰進行報告。曾文生昨日與媒體茶敘，再對此議題進一步說明。他喊話，請科技業未來設廠要就近電源端，「前往支持電源開發的縣市投資」。

他表示，在很多國家，產業設廠是自己找電源，台灣是單一電網，所以由台電供電，但台電在電源開發、及電網架設、甚至設備更新等都遭遇重重困難，如果設廠距電源很遠，挑戰更大，台電要花更多時間架設電網、排除困難。這也是很多美國AI數據中心都就近電源的原因。

在AI時代來臨，因電力供應困難，大型數據中心是第一個限制設置地點的標的。曾文生表示，南韓及新加坡對於數據中心的用電量及電力使用效率（PUE）都有設限，台灣電價相對便宜，會因價格因素影響負載的跨國移動，台電自去年開始，在桃園以北地區（含桃園）申設用電量5MW以上數據中心，一律不核供，主要是台電要送電到桃園已經面臨瓶頸，將請大型數據中心要移到桃園以南地區。

AI 新加坡 氣候變遷

上一則

台總人口連43個月「生不如死」 新北最慘

下一則

童子賢挺核 反核大老：環團壓力大

延伸閱讀

賴清德：非核家園非民進黨意識形態 3條件可接受新核能

賴清德：非核家園非民進黨意識形態 3條件可接受新核能
台電：未來3年若遇機組故障 夜間供電有點緊

台電：未來3年若遇機組故障 夜間供電有點緊
避罷樑？四接環評延至年底 台電：別再成政治操弄對象

避罷樑？四接環評延至年底 台電：別再成政治操弄對象
台電贏訴願 基隆四接爭議重回環評

台電贏訴願 基隆四接爭議重回環評

熱門新聞

命理師楊登嵙分享立秋的民俗觀念。(本報資料照)

4生肖立秋注意小病痛 重「護肺養肝」

2024-08-07 02:50
台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
特斯拉執行長馬斯克。(美聯社資料照)

台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣

2024-08-06 14:16
中華隊「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左），成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。(本報資料照片)

改中華隊奧運會歌？ 李艷秋：除非你願意犧牲選手

2024-08-06 20:10
國民黨立委翁曉玲。(本報系資料照)

稱麟洋奪金是中國人驕傲挨轟 翁曉玲：遺憾被抹黑

2024-08-05 09:59
基隆市長謝國樑今天宣布，市府與台糖合作，已找到企業，阿根納造船廠遺構將重新定位和發展。(記者游明煌／攝影)

「美國隊長」曾拍照取景 基隆殘破阿根納造船廠將活化多功能飯店

2024-08-07 00:00

超人氣

更多 >
巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠

巴奧田徑╱男子4X100公尺接力 美國犯規 加拿大驚喜奪冠
汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢

汽車維修避免被坑 去這5個地方較省錢
大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合

大啖櫻桃的季節 但哪些人不適合
巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說

巴奧拳擊╱哈利夫奪金 楊柳回應性別爭議：剛聽說
巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸

巴奧乒乓／中國男團擊敗瑞典 奧運五連霸