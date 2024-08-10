台電喊話科技業 設廠到支持電源開發縣市

人工智慧（AI ）用電可觀，台電董事長曾文生昨天表示，未來AI生活型態對台灣用電影響主要在製造端，包含GPU、CoWoS、伺服器生產；為減緩輸電瓶頸，目前桃園以北地區已不再核供5MW以上資料中心，他呼籲高科技產業到「支持電源開發的縣市發展」。

2030年前至少有十座數據中心要在台設置，因應AI浪潮用電量大增，曾文生昨明白表示，數據中心申請用電量5MW以上，若是設在桃園以北，台電現在一律不核准供電。

另外，為確保產業穩定供電，台電規畫對航空城、新設科學園區直接供電，也就是不需要再架設輸電線、建置轉接站，可以就近直供園區。其中，台中電廠直供台中園區、興達電廠直供南科這兩條特高壓線路，預計在2032年完成。

國家氣候變遷 對策委員會日前首次開會，曾文生針對台電供電挑戰進行報告。曾文生昨日與媒體茶敘，再對此議題進一步說明。他喊話，請科技業未來設廠要就近電源端，「前往支持電源開發的縣市投資」。

他表示，在很多國家，產業設廠是自己找電源，台灣是單一電網，所以由台電供電，但台電在電源開發、及電網架設、甚至設備更新等都遭遇重重困難，如果設廠距電源很遠，挑戰更大，台電要花更多時間架設電網、排除困難。這也是很多美國AI數據中心都就近電源的原因。

在AI時代來臨，因電力供應困難，大型數據中心是第一個限制設置地點的標的。曾文生表示，南韓及新加坡 對於數據中心的用電量及電力使用效率（PUE）都有設限，台灣電價相對便宜，會因價格因素影響負載的跨國移動，台電自去年開始，在桃園以北地區（含桃園）申設用電量5MW以上數據中心，一律不核供，主要是台電要送電到桃園已經面臨瓶頸，將請大型數據中心要移到桃園以南地區。