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違法用兒名義開公司 陳佩琪自嘲應該賣蛋、快篩

記者林縉明／台北即時報導
民眾黨主席柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）。(聯合報系資料照片)
民眾黨主席柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）。(聯合報系資料照片)

民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪昨(9)坦承用兒子名義開公司，陳佩琪今(10)天再度透過臉書表示，人生實在不經一事，不長一智，就算有犯意，但未有犯行，請法院從輕量刑。陳佩琪也趁機開酸民進黨，有人建議她去跟政府拿補助賣「蛋」，如果進口量不合規定，千萬要凹「超買」，可別吞下「走私」這兩字。

陳佩琪指出，她先生常說法律是給人遵守的，不是給人參考用的，被檢舉犯罪後，她承認人生實在是「不經一事，不長一智」，她贊成清查全台的公司，當負責人和實際經營者不同時，該抓就抓，該關就關，該罰就罰，她的確是開了個公司，也承認將來兒子不是經營人，但公司從七月底才開始有正式帳戶，至今一星期多，都還沒開始有運作，所以算是有犯意，但未有犯行，請法院從輕量刑。

陳佩琪提到，每次跟老公吵架時，偶爾會脫口說出：「你這個XX的，看哪天我宰了你！」還好目前柯文哲還活得好好的，她雖有犯意，但尚未遂行犯罪事實，恐嚇罪應該不嚴重吧，她好怕！

陳佩琪說，昨天有多人提供她解方，教她以後要開店，不要開公司，不用成立什麼帳戶，只要提領現金即可，目前現金300萬說是開公司，有前例可循，是無罪的，若怕被看到，就用黑袋子裹一裹，用高鐵運送，只要不要忘了拿下車就行，保證這樣沒事。

另有人提供她意見說，賣什麼咖啡啦，又不會賺錢，應該去跟政府拿補助賣「蛋」去，這樣有利潤，風險又小，對方舉實際例子給她聽，說進口1億3000萬個蛋，可以政府補助拿好拿滿，且好蛋3000萬個就行，不良率有1億個也沒關係，而且還可用公帑幫忙銷毀哩，唉唉，受教了，當初怎沒人報這門生意給她做 。

陳佩琪酸，當然還有很多雜七雜八的意見啦，有人教她說進口量不合規定，千萬要凹「超買」，可別吞下「走私」這兩字，開公司要弄個讓人不明就理的名字，這樣超思就可以賣蛋，小吃店也可以賣快篩了；總結經過昨天一整天的混亂後，她不得不承認自己實在不聰明啦。

柯文哲 咖啡 臉書

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