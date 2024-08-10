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京華城容積率 藍控柯文哲開會親裁

記者楊正海、房荷庭、林縉明／台北10日電

台北市前巿長柯文哲因京華城案及北士科案，被控涉嫌圖利，台北市議會京華城案專案小組召集人游淑慧昨指出，柯文哲針對京華城案有一紙陳情信處理交辦單、兩份容積關鍵公文親簽、三次會議指示協助，當了八年市長，如果連親批公文、親裁指示都要不認帳，「這不叫公開透明，這叫無賴強拗。」民眾黨發言人戴于文表示，柯文哲只是轉交陳情案，游淑慧加油添醋。

柯文哲與北市前副市長彭振聲共被告發三大案件，均由廉政署立案調查，檢廉已於5月間，陸續約談北市都發局、都更處多名承辦人員到案，釐清京華城容積率的簽辦過程。外傳檢方下周將傳喚彭振聲。

游淑慧指出，三次會議當中，柯文哲都有親自指示。第一次會議是2020年3月10日，柯文哲裁示「有關京華城容積率疑義，請陳情人將訴求方案函送都發局，提市都委會研議。」是讓該案得以跳過正常程序，進入都委會研議的關鍵指示。

第二次會議在2021年4月21日，柯文哲裁示「請都發局擔任PM，俟京華城送件後盡速積極協助辦理，並向議員說明進度」，當京華城自提容積獎勵案進都委會討論後，就引發多位府外委員質疑和不安，並有人堅決反對。彭振聲只好先將本案另行成立專家會議、單獨拉出討論。

游淑慧說，但在2021年3月18日專家會議中，仍有多位委員持續表達質疑，結果柯文哲不是採納尊重有質疑的專家意見，而是在4月21日繼續加碼指示，「要求都發局要負責任幫忙當PM，還要盡速協助辦理」。

第三次會議是2021年8月10日，柯裁示「本案請彭副市長擔任PM，俟業主提送資料及相關說明後，協助盡速提都委會大會審議，並依委員會審議結果辦理」。

游淑慧說，拉高層級，直接交代要副市長擔任PM，也直接要求要把業主提案，盡速提都委會大會審議。

戴于文表示，游淑慧的質疑沒有新論點，柯文哲只是轉交陳情案，游淑慧就是拿著過去皆已在調查小組中釐清的過程，把專案小組、審議規程再加油添醋反芻，如同連續劇的編劇天天上演。

柯文哲

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