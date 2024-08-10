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NCC人事排審 綠盼8月開會 在野嗆先撤翁柏宗

記者林縉明、屈彥辰／台北10日電

民進黨立法院黨團希望8月中舉行臨時會，處理考試委員、NCC委員人事同意權案。民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，民進黨團從未提案召開全院委員會審查考委人事案，且被提名為NCC主委的翁柏宗不符資格，要求行政院撤回重新提名。民進黨團副幹事長洪申翰反駁，民眾黨不想開臨時會，把責任推到民進黨身上，太荒唐了。

黃國昌表示，當初要求7月16日延會，民進黨團不願意，現在要趕鴨子上架，民進黨團的邏輯是什麼，讓人無法理解。黃國昌質疑，如果考委人事同意權行使這麼重要，從總統提名到送進立法院，到目前為止，民進黨團從未提案要求召開全院委員會審查。

黃國昌也說，行政院送交立法院的NCC主委被提名人是翁柏宗，根據新修正的NCC組織法，請問行政院長卓榮泰，翁柏宗連被提名為NCC委員的資格都沒有，難道名單不用重提？要求朝野黨團審查不具資格的人任命為NCC主委，是超級荒謬的事，NCC委員人事同意權審查最重要前提，就是請把不符資格的翁柏宗撤回重新提名。

國民黨團書記長洪孟楷說，NCC人事已付委是事實，但四位被提名人，在當初被提名的時候外界就已多有質疑，更傳出媒體大亨黑手介入；行政院不更換提名人選，民進黨團更是用急於護航，讓人無法接受。

洪申翰表示，延會到7月16日是三黨協商的共識，當時民眾黨立委黃珊珊也說人事同意權可以8月中旬再來處理，現在回過頭指責民進黨團當時不處理，完全沒有邏輯。

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