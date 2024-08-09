我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

民調：賀錦麗領先川普5個百分點

中國國安部：某些國家以「留學」為餌引誘陸生「反華」

黑白集／配合上意 大法官當打手好嗎？

黑白集

原應就法理進行辯論的憲法法庭，在國會改革的釋憲案上，卻不時出現官員發表謬論及大法官宛如打手的離譜演出。司法的中立和公正，因此不斷遭到扭曲。

國會改革法案兩次憲法法庭辯論後，網路上皆出現片段影像，宣稱大法官尤伯祥如何打爆、打臉民眾黨立委黃國昌。這種文宣，恰印證在野黨質疑大法官早有預設立場，喪失中立與客觀。被側翼「英雄化」的尤伯祥，在同溫層聲浪加持下，在憲法法庭賣力演出；自以為電爆當事人，但胡亂插話質疑，只顯得自失立場。

附和執政黨言論的大法官，追問國會調查權能否向台積電調閱營業祕密資料，對臉書、谷歌等科技巨擘過去遭美國國會聽證調查的事，彷彿毫不知情。如此配合上意脫軌演出，法學素養能不令人憂心？

樂當綠營打手英雄並表態效忠的大法官外，綠營官員在憲法法庭上的發言，同樣作了糟糕的法治教育示範。總統府秘書長潘孟安稱，要求總統作國情報告，需要修憲。監院秘書長李俊俋則說，調查犯罪是司法院、調查公務員疏失是監察院的職責，質疑立院調查權目的何在。對院檢角色傻傻分不清，更對過往大法官多號解釋提及的國會調查權毫無所知，側翼還捧成「漂亮的一記殺球」。

憲法法庭應是憲政教育的課堂，不該成為政客表忠、愚民的戲台。

大法官 台積電 臉書

上一則

擎天2型增程彈 複材彈體傳曝光

下一則

國會改革釋憲案 朝野互酸律師費

延伸閱讀

新聞評論／大法官、賴總統唱雙簧 預告國會改革死刑

新聞評論／大法官、賴總統唱雙簧 預告國會改革死刑
國會改革釋憲 大法官遭疑心證明顯 能像奧運裁判公正？

國會改革釋憲 大法官遭疑心證明顯 能像奧運裁判公正？
國會改革釋憲 總統國情報告 大法官促雙方和解

國會改革釋憲 總統國情報告 大法官促雙方和解
國會改革辯論 柯建銘：不信公義喚不回 不容憲法盡成灰

國會改革辯論 柯建銘：不信公義喚不回 不容憲法盡成灰

熱門新聞

台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
命理師楊登嵙分享立秋的民俗觀念。(本報資料照)

4生肖立秋注意小病痛 重「護肺養肝」

2024-08-07 02:50
特斯拉執行長馬斯克。(美聯社資料照)

台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣

2024-08-06 14:16
中華隊「麟洋配」王齊麟（右）、李洋（左），成為奧運羽球史上首對完成衛冕的男雙組合。(本報資料照片)

改中華隊奧運會歌？ 李艷秋：除非你願意犧牲選手

2024-08-06 20:10
國民黨立委翁曉玲。(本報系資料照)

稱麟洋奪金是中國人驕傲挨轟 翁曉玲：遺憾被抹黑

2024-08-05 09:59
基隆市長謝國樑今天宣布，市府與台糖合作，已找到企業，阿根納造船廠遺構將重新定位和發展。(記者游明煌／攝影)

「美國隊長」曾拍照取景 基隆殘破阿根納造船廠將活化多功能飯店

2024-08-07 00:00

超人氣

更多 >
這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？

這5個國家 為何最適合銀髮族前往旅遊？
巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」

巴奧／跳水冠軍龍道一 奪金後急著回家看「村超」
1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職

1人打2份全職工 華府華裔高層主管遭罰2.5萬後辭職
巴奧／跳水碰到板子 美25歲選手「炸魚」拿到7個零分

巴奧／跳水碰到板子 美25歲選手「炸魚」拿到7個零分
中國數千屍體被非法倒賣製作骨泥 8年合計達3.8億人民幣

中國數千屍體被非法倒賣製作骨泥 8年合計達3.8億人民幣