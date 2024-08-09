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郭瑤琪貪汙定讞 拚再審又遭駁

記者林孟潔／台北9日電

台灣交通部前部長郭瑤琪收受裝在茶葉罐中美金2萬元，被判刑八年定讞，保外就醫中；郭女和台灣高等檢察署曾認為確定判決認定事實錯誤，二度聲請再審被駁回。郭女今年再次聲請再審，出庭時堅稱無罪，但台灣高等法院裁定駁回聲請，可抗告。

台鐵局辦理台北車站商場標租時，郭瑤琪被控收受南仁湖集團藏在茶葉罐內美金2萬元後，指示台鐵重辦「台北車站商場招租標案」說明會，一、二審因證據不足判無罪，最高法院撤銷後，更一審改判有罪、更二審判刑八年，最高法院駁回上訴定讞。

郭瑤琪聲請再審，提出三項新證據，包括法律規定OBU帳戶無法提領美金，交易明細記載為轉帳支出而非現金提領，交易憑證沒有匯差和手續費，欲證明確定判決事實認定有誤。

郭瑤琪認為，確定判決是根據南仁湖集團負責人之子李宗賢、朔豐公司會計徐翠秀的證述，但新事證足以證明美金根本沒有從兩人帳戶被提領出。確定判決基礎已有動搖，李宗賢、徐翠秀證述與事實不符，請求准予開啟再審。

高院指出，確定判決已經綜合郭瑤琪、證人證詞，再佐以卷證資料，認定她收受裝美金的茶葉罐，事後就台北車站商場營運案，與南仁湖集團負責人李清波密集聯絡，更於兩次部務會報中指示台鐵局應再召開說明會，確定判決已詳敘認定犯罪事實的依據及憑以認定的理由，並說明為何不採信她的辯詞。

高院指出，郭瑤琪認為賣匯交易憑證上沒有匯差、手續費、分類為商業支出等，是針對確定判決已斟酌的證據爭辯，不符聲請再審要件，駁回聲請。

台鐵 高院

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