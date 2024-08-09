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倡核、綠電共存 童子賢：台灣這麼小 不該原地打轉

記者鍾張涵、蔡晉宇／台北9日電
和碩董事長童子賢多次表達對台灣供電不足的隱憂。（本報資料照片）
和碩董事長童子賢多次表達對台灣供電不足的隱憂。（本報資料照片）

擔任總統府國家氣候變遷對策委員會副召集人、和碩電子董事長童子賢在委員會結束後，低調婉拒採訪。總統府副秘書長張惇涵描述，童子賢在現場以綠色和平組織所公布的調查報告，說明和碩以採用19%綠電的比率，在該組織的全球企業調查中，位居台灣第一，這說明了他內心「理想與現實」間的感受，張惇涵說「他（童子賢）說，雖然他主張請大家審慎思考核電對全球氣候變遷減緩的貢獻，但不該被誤解為反對綠電。」

童子賢提出五大主軸，包括「核能在全球與台灣的地位與作用」、「氣候變遷與碳排放」、「能源政策與技術發展」、「國際政治與經濟影響」、「人才培育與管理」，描述台灣使用核電的必要性、台灣目前排碳狀況、建議平衡核能與綠能發展。

據悉，童子賢整理一張「全球經濟前32強」表格，分為國家／地區、國際貨幣基金組織預測2023年GDP、去年使用核電度數，以及核電占比，希望讓委員理解全球經濟最強的32個國家，其GDP加總占全球87.4%；這些國家中有20個採用核電。即使是經歷核災的日本，核電也恢復到供電占7%，日本首相岸田文雄並宣布將恢復核電供應為22%。

童子賢發言也提出「理想與現實」的差距，不管氫能、潮汐、燃煤脫碳、太陽能，只要任何不排碳發電，每一度都很珍貴，在追求2050年淨零之際，才會呼籲要讓核二、核三繼續發電，台灣土地就這麼小，不應該原地打轉。

他說，核二、核三的延役可貢獻大比率的低碳發電（或稱不排碳發電），此兩個電廠加總可供應台灣11.5%電力使用，台灣低碳發電數字可立即提高二倍，因二個廠的核電比目前全部綠電供應還要高，是重要能源來源，可幫助台灣穩定供電、減少碳排、增加能源韌性、穩定夜間基載，同時大幅減少綠電對國土的占用，減少對生態的衝擊。

氣候變遷 日本 綠能

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