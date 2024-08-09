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氣候對策談核電未涉深水區 在野黨：淪大拜拜

記者唐筱恬、林銘翰、王千豪、林縉明／台北9日電
民眾黨立委林國成表示，賴總統到底是堅持非核家園，還是想要永續發展，講得不清不楚，看起來就是大拜拜的行為。（本報資料照片）
民眾黨立委林國成表示，賴總統到底是堅持非核家園，還是想要永續發展，講得不清不楚，看起來就是大拜拜的行為。（本報資料照片）

總統府昨天召開首場國家氣候變遷對策委員會，歷經四小時的冗長會議討論，針對外界關注的核電議題，委員會僅「稍微」討論，並未涉及民進黨「非核家園」政策是否轉彎的「深水區」。賴清德總統在致詞時談及非核家園不是民進黨的意識形態，永續發展才是目標。國民黨立法院黨團質疑，賴清德欠缺具體說法，難道不應該來立法院向人民報告嗎？民眾黨立委林國成痛批，總統說得不清不楚，淪為大拜拜行為。民進黨立委洪申翰則認為委員會納入多元討論深具價值。

對於賴清德的致詞內容，國民黨立法院黨團質疑，民進黨政府始終未說明到底委員會成立的法源依據為何？台灣明明最高行政首長是行政院長，總統府下卻設有三個黑機關，顯示賴清德大權一把抓。所謂的委員會如果只是民進黨錯誤能源政策的障眼法、遮羞布，將與民意相違背。

國民黨立委楊瓊瓔則質疑，賴清德此說法信口開河，現在一邊歸零核電、大增火力發電，一邊又要假撇清，十分不可信任，更證明賴政府核能政策正困在黨意與民意之間左右為難。國民黨立委李彥秀表示，全台灣除賴清德外，沒有人會相信非核家園不是民進黨意識形態，呼籲賴清德不要躲在總統府裡獨白，立刻到立法院國情報告說清楚。

林國成則直言，賴總統講得不清不楚，到底是堅持非核家園，還是想要永續發展，看起來就是大拜拜的行為，根本沒有任何建樹。

洪申翰表示，總統氣候變遷委員會，參與委員會背景來自產官學界與民間，多元討論是委員會最有價值的地方。

賴清德 民進黨 國民黨

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