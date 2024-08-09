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賴清德：非核家園非民進黨意識形態 3條件可接受新核能

記者周佑政、陳熙文、蔡晉宇／台北9日電
國家氣候變遷對策委員會8日首度登場，由賴清德總統（前排右三）親自主持。（圖／總統府提供）
國家氣候變遷對策委員會8日首度登場，由賴清德總統（前排右三）親自主持。（圖／總統府提供）

國家氣候變遷對策委員會首次會議昨天在總統府舉行，賴清德總統表示非核家園不是民進黨的意識形態，能源議題和國家氣候治理，絕對不只是反核或擁核的是非題，而是多元的選擇題，甚至是複雜的多選題。

賴總統昨天表示在能源政策上目前有三項重要工作，第一是穩定供電，第二是開發多元綠電，第三是不排除任何有助於淨零的能源方案，包括未來新的、先進的核能技術。他表示，無論是面對新的核能技術，或者現有核電廠存廢的問題，都必須先經過社會對話、取得社會共識，來妥善解決核安、核廢料，以及法制面等諸多問題。

國家氣候變遷對策委員會由賴總統擔任召集人，副召集人包括行政院副院長鄭麗君、中研院院長廖俊智、和碩董事長童子賢，顧問由中研院前院長李遠哲、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新出任，委員則涵蓋產官學與民間團體共24人。

昨天會議由賴總統主持，歷經約四小時討論。賴總統在會前致詞表示，非核家園不是民進黨的意識形態，能源議題和國家氣候治理，是多元的選擇題，甚至是複雜的多選題。

賴總統指出，20幾年前他當立委時，跟許多跨黨派委員提案制定環境基本法，這部法律被稱為「環境憲法」，也首次將「非核家園」四個字入法，並寫到「政府應訂定計畫，逐步達成非核家園目標」。

昨天會議中，擁核派與反核派委員各自抒發對能源政策的看法，但未有實質結論。

童子賢重申，追求2050年淨零目標，應讓讓核二、核三繼續發電，「台灣不應該原地打轉」；李遠哲未提核能，但表示台灣要達到2030年碳排減半，難度非常高，但若延後兩年到2032年，是有機會的，政府應該設定清楚每一年度目標，來落實執行。

針對「台灣電力供需的轉型與挑戰」，賴總統說，AI大爆發將使得未來用電成長，比過去更多更快。他也要求台電原訂十年完成、已經執行兩年的「強化電網韌性計畫」提早四年到2028年，優先完成關鍵的區域及與民生相關的關鍵工程。

過去賴清德總統在擔任行政院長期間，就樂於聆聽產業界的意見，如今他直指能源議題是選擇題、多選題，看似採取更為務實的態度直面爭議，不被綠營神主牌所綁架。

從昨天會議賴總統表示在能源政策三項重要工作，擺第一是穩定供電，最後一項才是淨零減碳相關，可說揭示了他未來的能源政策優先順序，必須先不缺電，因此才會要求台電優先完成關鍵的區域及與民生相關的關鍵工程。至於擁核派念茲在茲的淨零減碳，已非優先選項。

減碳 賴清德 氣候變遷

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