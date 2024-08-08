顏志發涉性騷回任資政 婦團：賴總統尊崇價值為何？

總統府資政顏志發曾捲入性騷疑雲，再獲聘資政惹議。婦團7日發聲明呼籲賴總統承諾任命用人應將人選過去的性騷擾行為與性別歧視言論納入考量。(本報資料照片)

總統府月初公布新聘資政、國策顧問名單，其中包括去年#MeToo事件爆發期間，遭指控為性騷擾 行為人的顏志發，其第一時間向指控者提出刑事告訴隨後撤告，接著請辭前總統蔡英文資政，如今又回鍋受聘為現任總統賴清德 資政。對此，婦女新知基金會、勵馨社福事業基金會等婦團發聲明質疑，去年多次以民進黨 黨主席身分為黨內性騷事件道歉、宣示落實性別平等的賴總統所尊崇的價值為何？

面對近日質疑聲浪，僅見8月5日報載總統府發言人回應「這份名單符合賴清德總統民主大聯盟精神」。婦團聲明指出，猶記去年民進黨在大選期間徵召立委候選人組成「民主大聯盟」，也引發#MeToo爭議，如今符合「民主大聯盟」精神的資政名單，又出現當時遭指控的性騷擾事件加害者，令人再次懷疑，從去年選舉期間由賴清德總統提出並延續至執政期間的「民主大聯盟」，所尊崇的價值到底為何？

聲明表示，職場上「受長官賞識的人才」被指控為性騷擾行為人，最後性騷擾事件被輕輕放下的案例所在多有，這類情形頻繁發生，長久以來用「我們就這樣算了」的態度，不斷鞏固輕放性騷擾事件的職場氛圍與權力關係。

賴清德總統去年「面對性平事件不必以大局為重」的發言猶言在耳，婦團呼籲，賴總統承諾任命用人應將人選過去的性騷擾行為與性別歧視言論納入考量，並公開說明「符合民主大聯盟精神」的總統府資政遴聘決策，如何落實賴總統所承諾的性別平權。