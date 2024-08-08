罷捷啟動連署 罷免于北辰過第1關

罷捷發起人徐尚賢，7日再度發起罷捷連署，明年2月可望達3500份。（圖／翻攝自立委黃捷臉書）

高雄民進黨 立委黃捷在凱米颱風來襲時，因人在國外不在選區挨批，返台後雖積極勘災彌補，但「罷捷」發起人徐尚賢昨天宣布啟動罷免 黃捷展開第一階段連署行動，目標是明年2月前達到3500份連署；對於罷免團體二度發起罷捷，黃捷說，她就任立委以來，問政及服務問心無愧，可受公評，也禁得起檢驗。

桃園市無黨籍議員于北辰也面臨被罷免危機，台灣新社發起人游智彬6月發起罷免，昨天下午在于的服務處前開記者會，宣布罷免連署書超過3600份，突破第一階段門檻，但離第二階段3萬6千份還有很大距離，將朝第二階段門檻邁進；于的服務處鐵門緊閉，記者致電于的手機詢問看法，服務團隊僅代答「不予回應」。

黃捷在高市第2屆議員任內即經歷罷免案，在民進黨跨黨護盤後驚險逃過罷免，之後加入民進黨，本屆立委選舉臨危受命，跨區到高雄第6選區參選並順利當選。

徐尚賢先前曾發起罷捷，這次再度喊罷捷，他在社群發起第一階段連署，並公開罷免黃捷的理由，批黃作秀、愛擺拍、只會監督在野黨，第6選區不需要如此的立委，因此發起「罷免黃捷高雄就清潔」活動。黃捷上月曾回應「我的去留由第6選區決定」，她在國會問心無愧，可受公評。

游智彬稱罷免于北辰理由眾多，主因是于只上電視不做事，有愧選民，而電視節目上的荒謬言論又引發社會不良反應，另外就是要「教訓民進黨」。游說，社會有股聲音對民進黨施政荒腔走板、阻擋國會改革感到不滿，于雖是無黨籍議員，但有拿民進黨資源，某種程度算是民進黨的利益結構之一，加上仇恨值高，發動罷免。