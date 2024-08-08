主持將官晉升 賴清德再提中華民國、中華人民共和國互不隸屬

賴清德總統首度主持將官晉升勗勉典禮，強調中華民國和中華人民共和國互不隸屬。(記者李人岳／攝影)

賴清德 總統520上任後首次主持國軍晉任將官勗勉典禮，賴總統強調，近年來中國對台灣文攻武嚇不斷，台灣身為國際社會負責任的一員，會不卑不亢、維持現狀，堅持中華民國 和中華人民共和國互不隸屬，也堅持主權不容侵犯併吞，台灣的前途必須由2350萬人決定。

今天適逢父親節，賴總統在致詞時首先向在場的父親，無論是弟兄或家屬都要說聲辛苦了，也感謝所有長輩、眷屬和家人對新晉升將官的支持，作為國軍最強有力後盾。

賴總統強調，近年來中國對台灣文攻武嚇不斷，經常無預警在台海周邊進行大型演習，對區域局勢造成不穩定影響，台灣身為國際社會負責任的一員，會不卑不亢、維持現狀，致力維持區域和平穩定，堅持自由民主憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣前途應由2350萬人決定。

賴總統說，政府推動國防改革，恢復一年期義務役，透過國防自主和軍購並行充足武器裝備，這些成果在上個月的漢光演習都進行了驗證，目的是要打造一支鋼鐵勁旅，以實力確保國家生存發展、維護人民生命財產安全。

他指出，在人工智慧時代，無人化、智慧型去中心指管、多軍、兵種擊殺鏈等都是要加強克服的挑戰，這在俄烏戰爭和以哈衝突中都可看見。國軍必須與時俱進，才能打造堅實戰力。他身為總統責無旁貸，520以來已經陸續前往三軍不同單位，希望了解第一線需求，給國軍最大支持，讓國軍持續進步，他期許國防部和各位將官因應時代變化，提供堅實的訓練，不斷精進戰力，投入推動國防政策，才不負國人期待之池。

賴總統並逐一向新任將官握手致意，並且逐一停留數十秒交談問候、鼓勵官員為國服務；他同時也向在場觀禮的家屬、長輩握手致意。