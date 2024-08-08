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巴奧／遭瑞典逆轉 張本智和崩潰爆哭「寧願死一死」

黑白集／不愛台 就滾蛋？誰有資格叫人離開

黑白集

描繪台海開戰前夕亂象的「零日攻擊」，引發熱議。此劇投資人之一的聯電創辦人曹興誠被問到，民眾看了此劇，會不會反而更害怕打仗？他答道：「不願意保衛台灣的人，就趁早離開吧！」

像這樣義正辭嚴叫別人「離開」的，曹興誠應不是第一人。但他有沒有想過，自己有什麼資格指責別人不愛國，還叫人滾蛋？這個國家，是他們一幫人的嗎？事實上，曹興誠自己也曾「離開」過，當年他為和艦案憤而移民新加坡，放棄中華民國國籍。熱鬧過後，他突又返台推動反共大業，但這興頭能維持多久？

曹興誠的反覆和易怒，是他個人風格，看穿即可。但讓人憂心的是，這種「我的台灣，你不配當國民」的心態卻越演越烈，越來越法西斯。起初，不講台語成為原罪；接著，不投民進黨便是「其心必異」；然後，追求和平變成不能容許；最後，直接罵你「不想保衛台灣」，叫你離開台灣。這麼大剌剌，都不想想自己有何資格。

愛好和平是人的天性，像曹興誠和沈伯洋這樣以浸淫戰爭為樂的人，才是少數。但誰敢說好戰者一定比和平主義者更愛國？政治學有句名言：「愛國主義是惡棍最後的避難所」，指的不正是目前台灣社會常見的一些人嗎？他們口口聲聲愛台，隨便指控別人不忠；但戰爭臨頭時，他們會站在前線嗎？

中華民國 新加坡 投資

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