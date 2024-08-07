黑白集／蹭奧運轉移民怨 誰在備戰2028？

今年奧運，綠營側翼發動仇中認知戰，選手拚四年奪牌，賴清德也在拚四年後爭連任。（本報資料照片）

「麟洋配」蟬聯金牌，國人激情沸騰。兩位選手改寫歷史，也為黃金搭檔畫下句點。除了李洋宣布退休，戴資穎、謝淑薇、莊智淵，都宣布巴黎奧運 是「最後一舞」。網友形容，這是「一個時代的結束」，憂心看不到可以接棒奪牌的新枝。

四年前，台灣在東奧成就空前，蔡總統承諾黃金培訓計畫支持加倍。2.0版看似嚴格，卻處處落漆；有選手十個月沒比賽，未依規定退場仍招搖赴賽。這次重點項目戰績不若上屆，體育署應交代「預算 加倍」，為何成績不進反退？

蔡總統蹭東奧，一洗護航高端醜聞。今年南部淹大水，總統府卻冒出「台灣阿南德」，藉預言金牌來轉移民怨。兩位總統都熱中奧運政治秀，差就差在眼下國防預算暴增，審計部預告未來五年國庫入不敷出，清德兄無法比照辣台妹大開黃金支票。

不僅奧運備戰少人缺錢，美媒報導台灣備戰中國兵源不足，華府專家希望台灣招募人才，「作出犧牲」。台灣資源有限，賴政府如果選擇2027備戰台海，還能為2028奧運磨劍嗎？且看烏克蘭，十年來與俄兩度開戰，戰火吞噬資源，奪牌大國盛名化為歷史灰燼。

今年看奧運，綠營側翼發動仇中認知戰，戾氣更甚以往。選手拚四年奪牌，賴清德 也要拚四年後爭連任。全國最認真備戰2028的，其實是賴清德。