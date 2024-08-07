2025年度國防預算6470億新高 賴清德：提升台防衛能力

賴清德總統（中）6日下午在總統府，聽取行政院長卓榮泰（右）等人簡報明年度中央政府總預算案。（圖／總統府提供）

明年度中央政府總預算 案已籌編完成，行政院依例於昨天向賴清德 總統報告編列情形。其中國防總體預算，包括基金與特別預算，合計達到6470億元（台幣，下同，約197.3億美元），再創新高。賴總統表示，「我們有決心提升自我防衛能力，跟民主夥伴加強合作，確保和平與繁榮。」

2025年度總預算，歲入3兆1534億元和歲出3兆1325億元，歲入歲出雙破3兆元，都再創新高。賴總統表示，整體預算的安排秉持量入為出原則，歲入歲出賸餘209億元，是2020年度編列平衡預算後，第一次編列總預算賸餘；此外，總預算實質並未舉債，預估累計債務餘額比率也會下降，而且還債金額達到1415億元，是24年來最高，顯示政府嚴守財政紀律，更提升財政韌性，落實財政健全。

賴總統表示，在總預算中以社會福利支出最高，其次是教科文支出，第三高是經濟發展支出，第四高是國防預算支出。其中，長照整體預算再創新高，相較今年度增加51億元，達到927億元，來因應台灣明年邁入超高齡社會的挑戰。此外「○到六歲國家一起養2.0」，增加41億元，達到1082億元。

賴總統說，在邁向2050淨零轉型上，相關預算首度突破1000億元，來落實各項關鍵戰略行動，持續提升台灣的國際競爭力。

賴總統說，打詐經費比今年度約增加4.8倍，來精進運用網路科技，並且強化各項打詐措施。而在解決居住問題上，總預算特別增列撥補住宅基金，興辦社會住宅及住宅補貼200億元，預計明年租金 補助可由現在的50萬戶，提高到75萬戶。

賴總統也表示，明年度中央將投注更多資源支持地方進行各項建設。整體公共建設計畫預算，包括總預算、前瞻和基金預算，總金額達到6471億元，比今年度增加11.5%。特別是因應凱米颱風災情，整體治水預算再增列115億元，達551億元，比今年度增加159億元、約增加40.4%。

此外，明年度總預算中，中央對地方一般性補助款，首次超過2500億元，相較今年度增加199億元，統籌分配稅款也增加696億元。