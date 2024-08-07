府發布任免令：謝長廷卸任駐日代表 楊懿珊任駐美公使

民進黨副秘書長楊懿珊接任駐美國公使（副代表）。（本報資料照片）

總統府昨正式發布總統令，除了宣布駐日本 代表謝長廷卸任代表一職，同時也正式任命民進黨 副秘書長楊懿珊為駐美公使（副代表）。總統令還包括，駐丹麥代表李翔宙已准退職，應予免職。

駐日代表謝長廷傳卸任。（本報資料照片）

本報系聯合報報導，總統府昨發布總統令，宣布駐日本代表謝長廷已准退職，應予免職。謝長廷自2016年蔡英文就任總統後出任駐日代表至今，達八年之久，期間也爭議不斷。外傳駐日代表將由考試院前副院長李逸洋出任。

外交部表示，新任駐美副代表楊懿珊為英國倫敦大學皇家哈洛威學院國際關係碩士，曾任民進黨代理秘書長、副秘書長、文化部專門委員、台中市文化局主任秘書、立委辦公室副主任、光合基金會執行長等職，同時具備行政及立法部門經驗、中央及地方政府歷練。

外交部指出，楊懿珊在文化部任職期間，協助各項文化國際交流業務；並於民進黨副秘書長任內負責外交事務，曾協助接見美國白宮前國家安全顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）、美國前國家安全顧問波頓（John Bolton）、美國民主黨州主席協會（ASDC）等訪團，與美方人士交流互動頻繁，近年台美關係持續升溫，楊懿珊到任後將持續深化台美之間的合作交流。

台北中國時報報導，涉外人士認為，楊懿珊除彌補駐美代表俞大㵢政治性不足，也是賴清德總統培養的「下一個蕭美琴」。楊懿珊的背景與蕭美琴有些相似，雖在台灣出生，但她國中畢業後就前往澳洲 和英國留學，並陸續取得學士及碩士學位。他形容楊是個「拚命三娘」，當年踏入社會就毛遂自薦到民進黨做實習生，時任民進黨國際部主任的蕭美琴，看中她在國際事務方面的專長，陸續派遣她到菲律賓等地任專員，可說是蕭美琴一手調教的外交人才。

至於原駐美公使鄭榮俊則將接任駐丹麥代表，鄭榮俊曾任外交部禮賓處長、國際傳播司副司長、駐美國代表處祕書、副參事及參事等職，外交資歷豐富。