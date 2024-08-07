我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中加州貝克斯菲地震5.3級 連二震南加有感

不是麥當勞 這家連鎖店票選為全美最佳早餐店

國會改革釋憲案 立院推薦學者：30條文僅3條違憲

台灣新聞組／台北7日電
憲法法庭辯論重點 製表／林孟潔、王宏舜、蕭白雪
憲法法庭辯論重點 製表／林孟潔、王宏舜、蕭白雪

國會改革釋憲案，四位出庭提供法律意見的專家學者，聲請方推薦的台大法律學院特聘教授張文貞、政大法學院副教授林佳和主張違憲，但立法院推薦的東吳大學副校長董保城、台北大學法律系副教授黃銘輝態度中立。董保城指出，國會改革法案涉及的法條有30條條文，有3個法條違憲，其他都是合憲或是根本不該受理。

中央社報導，張文貞表示，調查權是立法院固有的憲法職權，但此次修法容許「委員會」得決議設調查專案小組，這部分引發違憲、逾越調查界限的爭議，並欠缺由中立法院即時介入判斷的程序保障，無法充分保障受調查對象的憲法權利。

張文貞也說，此次修法規定對於相關人員出席作證時，若欲找律師或專業人員到場須經會議主席同意，但會議主席應否准許的要件、程序欠缺；另外，對於違反調查義務者，不應由立法院裁處罰鍰，而應把違反調查義務者移送法院。

林佳和表示，依學理與國際經驗，國會應有「控制功能」的調查權，但憲法以賦予監察院行使；立法院調查權僅限於立法功能、權限的輔助手段，若逾越此範圍，有違反權力分立、侵害監察院權限的可能。

林佳和說，國會調查權為證言是一般公民義務，但此次修法可能違憲地侵害私人消極表意自由，也可能受限於「須經主席同意」的程序要件而被掏空，更會比一般受刑事程序的證人，會受到不利法律地位與對待。

黃銘輝則指出，大法官不宜對本案進行高密度審查，避免被貼上「裁判政治化」的標籤，本案應從寬認定做出合憲解釋或隱性的部分違憲宣告，合理的折衷解釋，聲請方贏了面子，多數黨贏了裡子。

董保城則認為，國會調查權為不待憲法明定的權利，機關行使職權內的「固有」權限，非監察院能分享的權限；對不配合調查者，須有符合比例原則的制裁手段，否則國會調查權形同虛設，且保障少數議員或小黨代議職權之行使。

台北中國時報報導，董保城說，經他鑑定後認為，國會改革法案涉及的法條有30條條文，但國情報告中總統7日內答覆、受質詢時的隱匿資訊的處罰規定、將官員移送彈劾懲戒，這3個法條違憲，其他都是合憲或是根本不該受理。

總統到立法院國情報告部分，董保城說，總統及立委分別由人民選出，職權是來自於憲法規定，但總統是官員、立委是民意代表，所以立委可以提案彈劾、罷免總統，因此總統和立委間是有責任關係，才符合責任政治。　

彈劾 罷免 大法官

上一則

訪美痛罵外交官？藍議員凌濤斥抹黑 國民黨：報導偏頗

下一則

國會改革釋憲 總統國情報告 大法官促雙方和解

延伸閱讀

國會改革釋憲辯論 在野：勿淪綠能你不能

國會改革釋憲辯論 在野：勿淪綠能你不能
國會改革辯論 柯建銘：不信公義喚不回 不容憲法盡成灰

國會改革辯論 柯建銘：不信公義喚不回 不容憲法盡成灰
台國會職權修法釋憲案6日言詞辯論 重點一次看

台國會職權修法釋憲案6日言詞辯論 重點一次看
台國會改革言詞辯論6日登場 民進黨團聚焦修法程序缺失

台國會改革言詞辯論6日登場 民進黨團聚焦修法程序缺失

熱門新聞

台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
特斯拉執行長馬斯克。(美聯社資料照)

台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣

2024-08-06 14:16
國民黨立委翁曉玲。(本報系資料照)

稱麟洋奪金是中國人驕傲挨轟 翁曉玲：遺憾被抹黑

2024-08-05 09:59
去年8月，時任副總統賴清德（右）出訪，到巴拉圭總統官邸與巴國新任總統潘尼亞（左）會晤。(圖／總統府提供)

賴清德最快8月底出訪 震撼三邊關係

2024-08-02 21:30
中華隊組合李洋（右）、王齊麟（左）拿下奧運羽球男雙金牌。(中央社)

「麟洋配」李洋打完奧運退休 新工作是「國體最年輕副教授」

2024-08-05 00:21
國民黨智庫副執行長凌濤。(圖／國民黨提供)

訪美耍官威？國民黨凌濤被週刊爆料 痛罵外交官、怨沒空購物

2024-08-05 22:26

超人氣

更多 >
巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單

巴奧／全紅嬋醜拖鞋、黃雨婷髮夾賣翻 有商家2天接60萬個訂單
趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月

趙立堅妻子自曝罹癌：放棄化療僅剩6個月
蛋吃太多？小心這5個危險副作用

蛋吃太多？小心這5個危險副作用
賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書

賀錦麗副手華茲鄉土親民 六四事件後曾赴中教書
台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣

台灣好市多要販售特斯拉 馬斯克：不准賣