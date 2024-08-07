國會改革釋憲案 立院推薦學者：30條文僅3條違憲

憲法法庭辯論重點 製表／林孟潔、王宏舜、蕭白雪

國會改革釋憲案，四位出庭提供法律意見的專家學者，聲請方推薦的台大法律學院特聘教授張文貞、政大法學院副教授林佳和主張違憲，但立法院推薦的東吳大學副校長董保城、台北大學法律系副教授黃銘輝態度中立。董保城指出，國會改革法案涉及的法條有30條條文，有3個法條違憲，其他都是合憲或是根本不該受理。

中央社報導，張文貞表示，調查權是立法院固有的憲法職權，但此次修法容許「委員會」得決議設調查專案小組，這部分引發違憲、逾越調查界限的爭議，並欠缺由中立法院即時介入判斷的程序保障，無法充分保障受調查對象的憲法權利。

張文貞也說，此次修法規定對於相關人員出席作證時，若欲找律師或專業人員到場須經會議主席同意，但會議主席應否准許的要件、程序欠缺；另外，對於違反調查義務者，不應由立法院裁處罰鍰，而應把違反調查義務者移送法院。

林佳和表示，依學理與國際經驗，國會應有「控制功能」的調查權，但憲法以賦予監察院行使；立法院調查權僅限於立法功能、權限的輔助手段，若逾越此範圍，有違反權力分立、侵害監察院權限的可能。

林佳和說，國會調查權為證言是一般公民義務，但此次修法可能違憲地侵害私人消極表意自由，也可能受限於「須經主席同意」的程序要件而被掏空，更會比一般受刑事程序的證人，會受到不利法律地位與對待。

黃銘輝則指出，大法官 不宜對本案進行高密度審查，避免被貼上「裁判政治化」的標籤，本案應從寬認定做出合憲解釋或隱性的部分違憲宣告，合理的折衷解釋，聲請方贏了面子，多數黨贏了裡子。

董保城則認為，國會調查權為不待憲法明定的權利，機關行使職權內的「固有」權限，非監察院能分享的權限；對不配合調查者，須有符合比例原則的制裁手段，否則國會調查權形同虛設，且保障少數議員或小黨代議職權之行使。

台北中國時報報導，董保城說，經他鑑定後認為，國會改革法案涉及的法條有30條條文，但國情報告中總統7日內答覆、受質詢時的隱匿資訊的處罰規定、將官員移送彈劾 懲戒，這3個法條違憲，其他都是合憲或是根本不該受理。

總統到立法院國情報告部分，董保城說，總統及立委分別由人民選出，職權是來自於憲法規定，但總統是官員、立委是民意代表，所以立委可以提案彈劾、罷免 總統，因此總統和立委間是有責任關係，才符合責任政治。