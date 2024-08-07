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國會改革釋憲 總統國情報告 大法官促雙方和解

記者林孟潔、王宏舜／台北7日電
憲法法庭6日針對國會改革法案有關總統國情報告部分進行言詞辯論，大法官詹森林詢問雙方是否有和解可能。圖為司法院憲法法庭。(本報資料照片)
憲法法庭6日針對國會改革法案有關總統國情報告部分進行言詞辯論，大法官詹森林詢問雙方是否有和解可能。圖為司法院憲法法庭。(本報資料照片)

憲法法庭昨針對國會改革法案有關總統國情報告部分進行言詞辯論，大法官詹森林指出，立法院訴訟代理人林石猛在狀紙中強調規定是建議、宣示性質，立委黃國昌也在暫時處分案準備程序說「總統不來好像也不能怎麼樣」，雙方有沒有和解可能？也就是立法院刪掉總統國情報告規定、也請總統履行承諾及義務到立院報告，雙方希望大法官不要介入卻又如此激烈爭執，是否雙方也要冷靜一下？

立法院訴訟代理人葉慶元表示，憲法增修條文規定立法院集會時得聽取總統國情報告，憲法明確賦予政治處理，司法權不該介入，而立法院職權行使法規定如何報告及答詢，是透過黨團協商來確定，也就是爭議還沒形成。立委翁曉玲說，立法院和總統府間本就應該有溝通管道，國會改革法案通過後，總統府並未致函立院討論要如何更溫和解決，對立院來說，立職法規定是希望建立常態化機制，因為過去總統想到立院國情報告都被立委否決。

總統府秘書長潘孟安表示，總統曾公開承諾在合憲合規情況下，接受立法院國情咨文邀請，但從1996年至今，前總統陳水扁、馬英九都願意到立院國情報告卻都沒成行，因為每個人都要求即問即答，但卻是違憲，要求國情報告常態化應該修憲把「得」改成「應」而非修立職法。

總統訴訟代理人洪偉勝說，總統國情報告規定於立法程序中，從未讓總統表達意見，而國情報告是否為「義務」，立院代理人說法也不同，凸顯立法過程未經充分討論。

另外，大法官尤伯祥質疑，總統由民選產生，與立委一樣有全國民意基礎，總統施政對人民負責而非對立院負責，為何有義務到立院報告？還將憲法增修條文解釋為總統有義務赴立院報告？

葉慶元指出，憲法增修條文第四條談及立院權力，有權力即有義務，當立院得聽取國情報告，總統也有國情報告義務，此屬於法學緒論概念。

大法官 馬英九 國情咨文

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