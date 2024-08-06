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藍委翁曉玲辦公室遭貼「中國人教授」 清大：已清除

記者黃羿馨／新竹即時報導
清大表示，5日下午4點左右，位於清大教育館館舍的管理人員有發現，原本應該乾淨的辦公室門外被貼上紙張，也立即請清潔人員到場清除。(圖／清大提供)
清大表示，5日下午4點左右，位於清大教育館館舍的管理人員有發現，原本應該乾淨的辦公室門外被貼上紙張，也立即請清潔人員到場清除。(圖／清大提供)

國民黨不分區立委、清大通識教育中心副教授翁曉玲，昨天分別在微信朋友圈以及臉書發文慶祝「麟洋配」奪金，並稱其是中國人的驕傲，引發輿論批評，而她位於清大的辦公室，也遭人貼上「中國人的教授」。清大表示，昨天下午4點管理人員發現門上被貼紙張，後續已請清潔人員清除。

翁曉玲在「麟洋配」奪金後，在微信朋友圈發文稱：「狂賀中華隊王齊麟、李洋羽球雙打二度奧運奪金！中國人的驕傲！」事後被媒體問到這件事時，翁曉玲回應稱：「台灣之光，中國人的驕傲，這個沒有錯啊！」

昨天下午翁曉玲再度於臉書發文，指「大陸央視因為某些因素，特意不轉播這場世紀之戰，讓大陸的球迷朋友錯失觀賞這場精彩比賽的機會。因此，我想我大陸的好朋友們也會很關心這場比賽，所以在微信貼文公布了比賽結果，讓朋友們分享此刻我們的喜悅。」對於她的發文遭人批評、攻擊、抹黑，深感遺憾。

據了解，翁曉玲目前在清大是留職停薪，但校方仍保留她位在教育館中3樓的教授研究室，平時大門深鎖。而翁曉玲發文指「麟洋配」是中國人的驕傲後，疑似有人不滿，用A4紙列印：「中國客座教授翁曉玲女士」、「中國人教授翁曉玲女士」貼在她的辦公室門外。

對此，清大表示，5日下午4點左右，位於清大教育館館舍的管理人員有發現，原本應該乾淨的辦公室門外被貼上紙張，也立即請清潔人員到場清除。

藍委翁曉玲在「麟洋配」奪金後，在微信朋友圈發文稱：「狂賀中華隊王齊麟、李洋羽球雙...
藍委翁曉玲在「麟洋配」奪金後，在微信朋友圈發文稱：「狂賀中華隊王齊麟、李洋羽球雙打二度奧運奪金！中國人的驕傲」。(取材自翁曉玲臉書)

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