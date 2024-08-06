我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

遇股市急墜…專家：視為演習 不要碰上就盲目拋售

賀錦麗正式獲得民主黨提名 11月決戰川普

凌濤遭控訪美耍官威 國民黨嚴正否認

記者鄭媁／台北6日電
國民黨智庫副執行長凌濤。(圖／國民黨提供)
國民黨智庫副執行長凌濤。(圖／國民黨提供)

週刊報導，國民黨智庫副執行長凌濤，隨外交部的跨黨派代表團赴美參加共和黨全國代表大會後，以行程偏心執政黨、購物時間不夠為由，對外交官痛罵。國民黨今嚴正否認，指出這樣偏頗報導，是台灣利益的損失。

報導另指出，凌濤訪美行程結束返台後在臉書發文，違反台灣不公開押寶的慣例，有危及台美關係的疑慮。國民黨表示，國民黨共和黨觀選團有豐厚的收穫，也不分日夜時差，將觀選的第一手訊息呈現給國人。若因訪團成功而引發有心人士的眼紅，這是對整體台灣利益的損失。

國民黨副發言人康晉瑜表示，7月觀選共和黨全代會，8月國民黨也將有觀選團前往芝加哥，參與民主黨的全代會，會將論述完整呈現給國人。國民黨一向對美國兩大主要政黨互動密切，沒有押寶問題。

康晉瑜說，週刊報導內容，顯然是特定人士將國內政治帶到外交場合的例證，對台灣外交沒有助益。在訪團行程中，雖存有規畫未盡政黨平衡之處，多有例證，國民黨都已顯為尊重，不願將爭議檯面化，「不僅無所謂耍官威，還多次表達希望保護第一線同仁。」

國民黨表示，面對週刊報導，未具名人士指稱內容偏頗，訪問團深感遺憾。訪團在芝加哥搭機回台前夕，也與駐美代表處主要官員對話，接受代表處的致意，不應由於各別人士破壞默契及第一線外交工作的訪團及外交人員的努力。

國民黨表示，針對即將到來的美國大選，各政黨皆秉持開放的態度，深入了解各陣營的競選策略、政策方針，對中華民國做最好的準備，才是人民希望看到的。

國民黨 共和黨 芝加哥

上一則

台水研擬調整方案 李彥秀：現在調漲對人民落井下石

下一則

桃園前瞻治水 審計處：河川汙染不減反增

延伸閱讀

「海理挺賀錦麗」？ 賀錦麗陣營拉攏共和黨選民 海理：別用我名義

「海理挺賀錦麗」？ 賀錦麗陣營拉攏共和黨選民 海理：別用我名義
洪秀柱赴基隆挺謝國樑 批民進黨想藉罷免翻轉國會少數

洪秀柱赴基隆挺謝國樑 批民進黨想藉罷免翻轉國會少數
賀「麟洋配」奪金 朱立倫發送200份雞排 喊再奪金就加碼

賀「麟洋配」奪金 朱立倫發送200份雞排 喊再奪金就加碼
鄭文燦退回500萬 黃國昌：誰通風報信？誰壓案？

鄭文燦退回500萬 黃國昌：誰通風報信？誰壓案？

熱門新聞

台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
國民黨立委翁曉玲。(本報系資料照)

稱麟洋奪金是中國人驕傲挨轟 翁曉玲：遺憾被抹黑

2024-08-05 09:59
去年8月，時任副總統賴清德（右）出訪，到巴拉圭總統官邸與巴國新任總統潘尼亞（左）會晤。(圖／總統府提供)

賴清德最快8月底出訪 震撼三邊關係

2024-08-02 21:30
中華隊組合李洋（右）、王齊麟（左）拿下奧運羽球男雙金牌。(中央社)

「麟洋配」李洋打完奧運退休 新工作是「國體最年輕副教授」

2024-08-05 00:21
警方前往事發地點現場查測，初估水深超過1.5米，與隨行教練供稱的30公分水深相距甚大。(記者吳傑沐／攝影)

見高中女兒溺斃前最後照 父淚流不停：她閉眼...被水流沖去卡住

2024-08-02 00:30
「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）通過決議，反對中國不當曲解「聯合國大會第2758號決議」以限縮台灣國際空間。總統府發言人李問表示，誠摯感謝IPAC及全球支持自由、民主與和平的夥伴，傳達民主國家團結的訊息，以具體行動表達對台灣支持。(圖／台總統府提供)

IPAC反對中國曲解聯大2758號決議 台總統府：誠摯感謝

2024-07-30 11:14

超人氣

更多 >
豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬

豪宅落地窗曝大量紫外線輻射致癌？華裔女星求償100萬
好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫

好市多新品麵包上得了晚宴枱面 但價格卻令人猶豫
首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山

首獲諾貝爾物理學獎華人 李政道98歲病逝舊金山
3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金

3生肖揮別衰日子準備轉運 屬馬克服困境、他準備領獎金
巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀

巴奧體操／拜爾絲、李蘇妮掉下平衡木 中國周雅琴獲銀