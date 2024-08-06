台水研擬調整方案 李彥秀：現在調漲對人民落井下石

針對經濟部長郭智輝6日拋出台水正在研擬調整方案的訊息，國民黨立委李彥秀表示，現在調漲水價，根本就是對人民落井下石。(本報資料照片)

今年4月台電才剛漲價，經濟部長郭智輝昨天又拋出台水正在研擬調整方案的訊息，引發民眾恐慌。國民黨 立委李彥秀今天表示，水價調整需要整體考量，依目前的狀況，現在調漲水價，根本就是對苦不堪言的人民落井下石。

郭智輝昨天出席「2024第八屆能源轉型國際論壇」並接受媒體訪問，對於外界關心水價、電價是否調整，他表示電價應反映成本，方向是維持民生電價穩定，產業用電則以穩住競爭力評估；至於水價已20幾年沒調整，台水已準備研擬方案，「大家如果接受調整的話，就會來調整」。

李彥秀表示，水價不是不能調整，台灣水價也相對便宜，但是水價調整需要整體考量，電價才剛剛大幅調漲11％，房價、房租不斷創歷史新高，台幣重貶通膨壓力加大，人民苦不堪言，現在調漲水價，根本就是對苦不堪言的人民落井下石，還沒成形的水價調整亂放話，股災還加碼恐嚇人民，想到哪就說到哪，「郭智輝要搞清楚，你是經濟部長，不是股市名嘴」。

另外，李彥秀提到，之前才因為核電議題發言被洗臉的郭智輝，昨天又語不驚人死不休，面對全球股市股災，台灣連續兩天股市創下歷史最大跌點，郭智輝不安撫投資 人，說明台灣經濟整體發展穩健，居然落井下石，「要大家有準備，這是景氣循環的一部分」，上周國發會才剛剛公布，台灣6月景氣對策信號兩年半來第一次亮起代表熱絡的「紅燈」，台灣景氣好的不得了，郭智輝是活在外太空 還是平行世界嗎？