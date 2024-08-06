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查詢單僅1441件 罷樑連署跨門檻 成案幾成定局

記者邱瑞杰／基隆6日電
基隆市長謝國樑罷免案預料成立並進入投票階段，罷團加強宣傳，市區也出現挺謝看板抗衡。（記者邱瑞杰／攝影）
基隆市長謝國樑罷免案預料成立並進入投票階段，罷團加強宣傳，市區也出現挺謝看板抗衡。（記者邱瑞杰／攝影）

公民團體發動基隆市長謝國樑罷免案，市選委會查對第二階段4萬3138份連署書，昨公布共寄出1441件查詢單，強調與先前外傳將寄出2萬件差距甚大，特予以澄清，罷團則指市選委會是「懸崖勒馬」。但從市選委會寄出的查詢單數量來看，罷免成案幾乎成定局。

面對罷免案局勢發展，謝國樑近日加強宣傳主政理念和實績。繼日前到台鐵基隆站外與通勤族打招呼，昨上班前改至新豐街問候民眾，再轉往碧砂漁港介紹遊艇港。進市府上班處理市政工作後，他中午參加暖暖區模範父親、好人好事代表表揚。

基市選委會昨公布寄出查詢單件數，即使加計剔除連署書明顯不合格、與第1階段提議人重複等相關數據，合格連署人仍將高於門檻3萬792份，進入投票階段。

謝國樑昨透過市府發言人呂謦煒表示，市府尊重查對流程，無論最終是否成案進入投票，都會持續專心市政，爭取多數民眾認同。

基市選委會總幹事張淵翔昨說，目前共寄出1441件查詢單，回覆最後期限是8月2日，到昨天有600多件未回覆。中選會要求30天完成查對，所以7日會先回報查對結果，後續再辦理各項比對及表單建立作業，最終結果17日才會函報中選會，由中選會宣告罷免案成立與否，市選委會無權宣告。

先前傳出基市選委會將寄出2萬件查詢單，引發罷團與民進黨民代高分貝質疑。國民黨基隆市議員藍敏煌昨說，當時顯然是散布「假消息」，非常不可取。

山海公民拆樑行動發言人林茵茵說，基市選委會懸崖勒馬，未寄出估算表列出的2萬5000份查詢單，並感謝曾為此事發聲的台灣人，順利守護基隆市民的罷免權。

罷免 投票 台鐵

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