入黨爭取備位主席？柯文哲妻陳佩琪否認

民眾黨主席柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）。（記者曾原信／攝影）

民眾黨主席、前台北市長柯文哲 深陷京華城案風波，前立委郭正亮表示，他不知道民眾黨有沒有在準備危機處理，因為柯文哲未來不管是被約談或是處理任何法律的事情，都是超級大新聞。柯文哲妻子陳佩琪有意入黨，遭到外界揣測是為了爭取「備位主席」，但陳佩琪否認。

前立委郭正亮日前在政論節目《TVBS戰情室》中表示，本周恐怕柯文哲自己的法律問題會變成焦點，前副市長彭振聲出來講了一些話，台北市議員簡舒培則在議會連打，而且綠媒也都在討論這個議題。郭正亮認為檢調的司法策略，就是拱彭振聲當污點證人，這就好比檢調也拱新竹市長高虹安的助理當污點證人一樣，柯文哲當務之急是要去著墨自己的問題及民眾黨碰到的危機，所以才會傳出其妻陳佩琪要入黨，這涉及代理的問題。

對於民眾黨誰來代理問題，郭正亮指出，事實上民眾黨就有一位副主席，就是黃國昌，然而因為黨內有不同意見，有人認為應該再設一個副主席，這就可以看出民眾黨問題，有些人認為黃國昌在上一個會期，跟國民黨 走得太近，不過民眾黨最大問題，除了柯文哲未來若有司法糾紛，誰將代理主席外，恐怕還有在藍綠之間的合作，建立自己獨立自主的路線等議題。

有關爭取「備位主席」的說法，陳佩琪則說不太知道，公務人員本來就可以入黨，不過還是想說等到退休 之後，比較不會造成公家體系的困擾，民眾黨地方黨部成立婦女部，有黨員的身分比較方便，自己就只有這個考量，「我不曉得這個（備位主席），我先生當主席當得很好。」

談及確切的入黨日期，陳佩琪表示，到時候再看看有沒有需要，她的本業還是醫師，還是要找到下一份工作，必須先維持家裡生計，這才是最重要的事情，也不可能24小時從事公益活動，還是要有自己的本業，「本業之外可以從事公益活動，沒有人把公益活動當作主業來做。」