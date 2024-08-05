我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗副手 他先出局？凱利稱「專心服務州民」

巴奧／中國男子混泳接力摘金 打破美60年不敗紀錄

入黨爭取備位主席？柯文哲妻陳佩琪否認

台灣新聞組／台北5日電
民眾黨主席柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）。（記者曾原信／攝影）
民眾黨主席柯文哲（左）與妻子陳佩琪（右）。（記者曾原信／攝影）

民眾黨主席、前台北市長柯文哲深陷京華城案風波，前立委郭正亮表示，他不知道民眾黨有沒有在準備危機處理，因為柯文哲未來不管是被約談或是處理任何法律的事情，都是超級大新聞。柯文哲妻子陳佩琪有意入黨，遭到外界揣測是為了爭取「備位主席」，但陳佩琪否認。

前立委郭正亮日前在政論節目《TVBS戰情室》中表示，本周恐怕柯文哲自己的法律問題會變成焦點，前副市長彭振聲出來講了一些話，台北市議員簡舒培則在議會連打，而且綠媒也都在討論這個議題。郭正亮認為檢調的司法策略，就是拱彭振聲當污點證人，這就好比檢調也拱新竹市長高虹安的助理當污點證人一樣，柯文哲當務之急是要去著墨自己的問題及民眾黨碰到的危機，所以才會傳出其妻陳佩琪要入黨，這涉及代理的問題。

對於民眾黨誰來代理問題，郭正亮指出，事實上民眾黨就有一位副主席，就是黃國昌，然而因為黨內有不同意見，有人認為應該再設一個副主席，這就可以看出民眾黨問題，有些人認為黃國昌在上一個會期，跟國民黨走得太近，不過民眾黨最大問題，除了柯文哲未來若有司法糾紛，誰將代理主席外，恐怕還有在藍綠之間的合作，建立自己獨立自主的路線等議題。

有關爭取「備位主席」的說法，陳佩琪則說不太知道，公務人員本來就可以入黨，不過還是想說等到退休之後，比較不會造成公家體系的困擾，民眾黨地方黨部成立婦女部，有黨員的身分比較方便，自己就只有這個考量，「我不曉得這個（備位主席），我先生當主席當得很好。」

談及確切的入黨日期，陳佩琪表示，到時候再看看有沒有需要，她的本業還是醫師，還是要找到下一份工作，必須先維持家裡生計，這才是最重要的事情，也不可能24小時從事公益活動，還是要有自己的本業，「本業之外可以從事公益活動，沒有人把公益活動當作主業來做。」

柯文哲 退休 國民黨

上一則

洪秀柱赴基隆挺謝國樑 批民進黨想藉罷免翻轉國會少數

下一則

台灣第一家百貨 台北菊元將再現 盼與「林百貨」相輝映

延伸閱讀

柯文哲成民眾黨軟肋的警訊

柯文哲成民眾黨軟肋的警訊
駁加入民眾黨爭取備位主席 陳佩琪：我先生當得很好

駁加入民眾黨爭取備位主席 陳佩琪：我先生當得很好
民眾黨民調剩6％ 柯文哲：不做小藍也不是小綠

民眾黨民調剩6％ 柯文哲：不做小藍也不是小綠
黑白集／賴總統國策顧問名單 柯文哲直喊「唉呦」

黑白集／賴總統國策顧問名單 柯文哲直喊「唉呦」

熱門新聞

台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
凱米颱風期間影響不少航班。(本報系資料照)

航班大亂 台灣地勤下跪、遭椅砸 學者：1計畫盼減少爭議

2024-07-28 14:34
去年8月，時任副總統賴清德（右）出訪，到巴拉圭總統官邸與巴國新任總統潘尼亞（左）會晤。(圖／總統府提供)

賴清德最快8月底出訪 震撼三邊關係

2024-08-02 21:30
台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
國際名廚江振誠在國際記者會上，宣告個人將自餐廳的第一線引退。記者王聰賢／攝影

名廚江振誠宣布引退投入教育 RAW餐廳年底劃句點

2024-07-29 11:25
警方前往事發地點現場查測，初估水深超過1.5米，與隨行教練供稱的30公分水深相距甚大。(記者吳傑沐／攝影)

見高中女兒溺斃前最後照 父淚流不停：她閉眼...被水流沖去卡住

2024-08-02 00:30

超人氣

更多 >
奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金

奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金
孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東
巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄

巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄
華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退

華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退
維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者

維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者