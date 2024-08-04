我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

投入太多、幾無成效 AI泡沫應該要戳破了

「歌舞青春」柴克艾弗隆度假出意外 緊急拖出泳池送醫

賀「麟洋配」奪金 朱立倫發送200份雞排 喊再奪金就加碼

記者鄭媁／台北5日電
巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟奪下中華隊首金。國民黨主席朱立倫今在中央黨部發放200份雞排慶祝，並表示，接下來若有選手再奪金，會繼續加碼發放雞排。(圖／國民黨提供)
巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟奪下中華隊首金。國民黨主席朱立倫今在中央黨部發放200份雞排慶祝，並表示，接下來若有選手再奪金，會繼續加碼發放雞排。(圖／國民黨提供)

巴黎奧運羽球男雙「麟洋配」李洋、王齊麟奪下中華隊首金，完成羽球隊史首次男雙連霸紀錄。國民黨主席朱立倫5日在中央黨部發放200份雞排慶祝，並表示，接下來若有選手再奪金，會繼續加碼發放雞排。

朱立倫今在中央黨部發放200份雞排，智庫副執行長凌濤也加碼發送50杯珍奶，一早就有民眾排隊，雞排與珍奶10分鐘內全數發送完畢。

朱立倫受訪時表示，比賽一開始非常緊張、激動，麟洋配最後奪金牌，舉國歡騰，已經好久沒有這樣的感覺。當國旗歌響起的那份感動，是全民共同的心聲，大家都在電視機前跟著一起唱，展現熱愛中華隊與我們的國家。

至於接下來若有選手再奪金是否會再發雞排？朱立倫說，相信每位中華隊選手都是大家的驕傲，「不管是楊勇緯、戴資穎等，雖然沒拿到獎牌但都是我們的驕傲，」都為國家付出非常多，接下來還有很多選手都要為他們加油。如果林郁婷再得金牌，他也要繼續加碼。

對於台灣的亞運拳擊金牌女將林郁婷被捲入性別爭議，朱立倫也聲援表示，林郁婷是新北選手，在學生時代就見過她，也為她加油，林郁婷從小在拳擊的表現，都是大家的驕傲。擂台上大家比較就好，不要用這種方式傷害選手，大家永遠會做選手最強的後盾，給林郁婷加油，期待她得牌。

此外，國民黨立委翁曉玲被指在微信朋友圈發文稱「狂賀中華隊王齊麟、李洋羽球雙打二度奧運奪金！中國人的驕傲！」引發熱議。朱立倫則未多做回應，僅說，現在全民歡騰，不管是怎樣的心情，大家都是為麟洋加油。

羽球 巴黎奧運 國民黨

上一則

瓜地馬拉外交部次長明訪台 擬拜會外長林佳龍

延伸閱讀

巴奧羽球／麟洋配全勝奪金 李洋承認是「大賽的孩子」：好扯

巴奧羽球／麟洋配全勝奪金 李洋承認是「大賽的孩子」：好扯
巴奧羽球／奪金後「親吻球場」道別 李洋下一步投入羽球推廣

巴奧羽球／奪金後「親吻球場」道別 李洋下一步投入羽球推廣
巴奧拳擊／林郁婷對手比「XX」手勢 指性別導致不公

巴奧拳擊／林郁婷對手比「XX」手勢 指性別導致不公
「麟洋配」奧運連霸 李洋：是時候放下羽球選手身分

「麟洋配」奧運連霸 李洋：是時候放下羽球選手身分

熱門新聞

台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
凱米颱風期間影響不少航班。(本報系資料照)

航班大亂 台灣地勤下跪、遭椅砸 學者：1計畫盼減少爭議

2024-07-28 14:34
去年8月，時任副總統賴清德（右）出訪，到巴拉圭總統官邸與巴國新任總統潘尼亞（左）會晤。(圖／總統府提供)

賴清德最快8月底出訪 震撼三邊關係

2024-08-02 21:30
台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
國際名廚江振誠在國際記者會上，宣告個人將自餐廳的第一線引退。記者王聰賢／攝影

名廚江振誠宣布引退投入教育 RAW餐廳年底劃句點

2024-07-29 11:25
警方前往事發地點現場查測，初估水深超過1.5米，與隨行教練供稱的30公分水深相距甚大。(記者吳傑沐／攝影)

見高中女兒溺斃前最後照 父淚流不停：她閉眼...被水流沖去卡住

2024-08-02 00:30

超人氣

更多 >
孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東
奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金

奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金
巴奧／8月4日賽程預告 網球男單王者誕生、樊振東力拚桌球男單金牌

巴奧／8月4日賽程預告 網球男單王者誕生、樊振東力拚桌球男單金牌
巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄

巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄
維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者

維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者