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2位新聘國策顧問 被疑曾賄選、放棄國籍

記者陳熙文、黃羿馨／台北5日電
前立委顏莊和子被疑曾放棄中華民國國籍。（本報資料照片）
前立委顏莊和子被疑曾放棄中華民國國籍。（本報資料照片）

總統府上周四公布新聘資政和國策顧問，風波不斷。外界又點出兩人，質疑曾因賄選被判刑入獄的民進黨前立委陳朝龍，以及曾放棄中華民國國籍的民進黨前立委莊和子，都被聘為國策顧問。面對記者查證，總統府僅重申，資政與國策顧問名單是廣納百工百業，從台灣到海外意見領袖都有入列。

總統府日前公布新聘資政27人、國策顧問73人，聘期均自今年8月1日起至2026年5月19日止，不過，名單爭議不斷，除了有行政院前院長蘇貞昌、即將卸任的駐日代表謝長廷，還包括去年被爆MeToo事件請辭資政的小英之友會全國總會長顏志發回聘資政，以及曾涉非法賣藥、誇大療效遭緩起訴及開車被判處「過失重傷罪」緩刑的台南「府城之光」電台負責人康銀壽，獲聘為國策顧問。

媒體人黃揚明在臉書質疑，指總統府沒有公布國策顧問資歷背景，新聘國策顧問中的陳朝龍，「民進黨過去曾有一位同名同姓的前立委」，在競選第7屆立委時，被指控利用端午節送茶葉，以及前台北縣瑞芳鎮農會理事長娶媳婦時，賄賂在場里長，最後被判刑入獄，直言「若新任國策顧問是這位前立委陳朝龍的話，那總統府真的可以關門了」，建議總統府主動說明。

黃揚明並質疑，莊和子曾放棄中華民國國籍，有何資格擔任國策顧問？也須說明現在是否具有國籍，「否則這遴聘實在荒謬至極」。

針對媒體詢問，總統府發言人郭雅慧並未正面回答，也未對爭議釋疑，僅重申資政與國策顧問名單，一方面廣納百工百業，希望借重經歷為中央與地方政策發聲建言，另一方面名單人選也涵蓋藝文、弱勢、公益、政治等專業人士，符合賴清德總統「民主大聯盟」精神，為國政提供來自不同面向的意見。

國民黨主席朱立倫昨赴新竹出席國民黨國會改革說明會表示，「民進黨當政，國家就是他家，變賴家也不特殊了」，但NCC委員、大法官等重要職位如果還是用「我家、賴家」的觀念，就會深遠地影響國家。他希望民進黨能夠真正了解，台灣民主不能從私、從政黨角度，一定要從整個台灣發展角度，開放心胸、用人唯才；總統府並沒有公布任何人的背景，應該請總統府說明。

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蔡英文總統（中）去年11月前往汐止忠順廟參香祈福，並為民進黨立委參選人賴品妤（右三）站台拉票，內政部前部長余政憲（右二）、前立委陳朝龍（左二）、新北市議員周雅玲（左一）與張錦豪（右一）等都到場力挺。 （本報資料照片）
陳朝龍被疑曾因賄選判刑入獄（右）。（本報資料照片）
陳朝龍被疑曾因賄選判刑入獄（右）。（本報資料照片）

民進黨 中華民國 國民黨

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冷眼集／如此資政和國策顧問名單 賴想要諮詢什麼？

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