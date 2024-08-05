我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗副手 他先出局？凱利稱「專心服務州民」

巴奧／中國男子混泳接力摘金 打破美60年不敗紀錄

蔡英文循李登輝模式訪日？蔡辦：無安排也無「模式」

記者陳熙文／台北5日電
前總統蔡英文。(本報資料照片)
前總統蔡英文。(本報資料照片)

賴清德總統計畫下半年出訪，前總統蔡英文也傳出有出國計畫，據悉可能鎖定日本或歐洲，有媒體報導，蔡英文可能比照前總統李登輝模式赴日。外交部昨表示，未與日方就蔡英文訪日進行相關協商及規畫；蔡英文辦公室發言人蔡舒景也表示，蔡英文目前並無媒體所稱的訪日安排，亦無所謂「模式」。

蔡英文卸任後可能出訪，傳出副總統蕭美琴在今年就任前先前往美國，再赴歐洲訪問，就是為蔡英文鋪路。有知情人士指出，蔡英文出訪可能鎖定日本或歐洲，不過尚待高層討論，尤其必須尊重賴清德總統的出訪行程和時間點。

賴清德總統出訪已見事前準備的端倪，尤其外交部長林佳龍未出席對中政策跨國議會聯盟（ＩＰＡＣ）在台北的年度峰會，由次長陳立國代表出席，據傳正是出國為賴總統做準備。

至於昨有媒體報導，蔡英文擬比照2001年李登輝首次以卸任總統身分到日本動手術模式，用赴日探親名義，由日本基於人道考量給予簽證。外交部表示，蔡英文任內致力深化台日各領域交流，促進雙方關係穩健發展，卸任後仍與日本朝野各界人士維持良好互動，但目前外交部並未與日方就蔡前總統訪日進行相關協商及規畫，未來如果有相關安排，將適時對外說明。

不過，對於蔡英文擬訪日的報導，蔡舒景表示，這是一則不正確的報導，蔡英文目前並無媒體所稱的訪日安排，亦無所謂「模式」，提醒相關報導前宜妥為查證，以避免不必要的錯誤資訊。

蔡英文 日本 賴清德

上一則

新聞評論／民眾黨五歲的成績單 柯文哲滿意嗎？

下一則

馬英九泰國演講 籲賴清德改變新兩國論台獨路線

延伸閱讀

巴奧羽球／「麟洋配」摘金 賴清德：謝謝替台灣打下首金

巴奧羽球／「麟洋配」摘金 賴清德：謝謝替台灣打下首金
美籍導演葛靜文歷時7年 拍台灣紀錄片「看不見的國家」

美籍導演葛靜文歷時7年 拍台灣紀錄片「看不見的國家」
台拳擊女將林郁婷巴奧出賽 賴清德、蔡英文送暖打氣

台拳擊女將林郁婷巴奧出賽 賴清德、蔡英文送暖打氣
黑白集／蔡英文出寫真 召喚辣台派保溫人氣

黑白集／蔡英文出寫真 召喚辣台派保溫人氣

熱門新聞

台灣拳擊女將林郁婷參加巴黎奧運女子57公斤級拳擊賽事，卻因為性別議題屢遭外界質疑。(本報資料照片)

林郁婷性別爭議延燒 醫師解釋什麼是DSD

2024-08-02 20:10
凱米颱風期間影響不少航班。(本報系資料照)

航班大亂 台灣地勤下跪、遭椅砸 學者：1計畫盼減少爭議

2024-07-28 14:34
去年8月，時任副總統賴清德（右）出訪，到巴拉圭總統官邸與巴國新任總統潘尼亞（左）會晤。(圖／總統府提供)

賴清德最快8月底出訪 震撼三邊關係

2024-08-02 21:30
台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
國際名廚江振誠在國際記者會上，宣告個人將自餐廳的第一線引退。記者王聰賢／攝影

名廚江振誠宣布引退投入教育 RAW餐廳年底劃句點

2024-07-29 11:25
警方前往事發地點現場查測，初估水深超過1.5米，與隨行教練供稱的30公分水深相距甚大。(記者吳傑沐／攝影)

見高中女兒溺斃前最後照 父淚流不停：她閉眼...被水流沖去卡住

2024-08-02 00:30

超人氣

更多 >
奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金

奧運性別風波 義大利拳擊協會打臉國際拳總拒領獎金
孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東

孫穎莎落敗 伊利提前「賀奪金」廣告被罵翻 還點名樊振東
巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄

巴奧羽球／台灣首金 麟洋配力退中國 2連霸創紀錄
華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退

華爾街暴跌 衰退說法甚囂塵上 但恐慌終將消退
維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者

維安中被咬 布碌崙警要求莊文怡道歉：別扮受害者