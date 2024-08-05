蔡英文循李登輝模式訪日？蔡辦：無安排也無「模式」

前總統蔡英文。(本報資料照片)

賴清德 總統計畫下半年出訪，前總統蔡英文 也傳出有出國計畫，據悉可能鎖定日本 或歐洲，有媒體報導，蔡英文可能比照前總統李登輝模式赴日。外交部昨表示，未與日方就蔡英文訪日進行相關協商及規畫；蔡英文辦公室發言人蔡舒景也表示，蔡英文目前並無媒體所稱的訪日安排，亦無所謂「模式」。

蔡英文卸任後可能出訪，傳出副總統蕭美琴在今年就任前先前往美國，再赴歐洲訪問，就是為蔡英文鋪路。有知情人士指出，蔡英文出訪可能鎖定日本或歐洲，不過尚待高層討論，尤其必須尊重賴清德總統的出訪行程和時間點。

賴清德總統出訪已見事前準備的端倪，尤其外交部長林佳龍未出席對中政策跨國議會聯盟（ＩＰＡＣ）在台北的年度峰會，由次長陳立國代表出席，據傳正是出國為賴總統做準備。

至於昨有媒體報導，蔡英文擬比照2001年李登輝首次以卸任總統身分到日本動手術模式，用赴日探親名義，由日本基於人道考量給予簽證。外交部表示，蔡英文任內致力深化台日各領域交流，促進雙方關係穩健發展，卸任後仍與日本朝野各界人士維持良好互動，但目前外交部並未與日方就蔡前總統訪日進行相關協商及規畫，未來如果有相關安排，將適時對外說明。

不過，對於蔡英文擬訪日的報導，蔡舒景表示，這是一則不正確的報導，蔡英文目前並無媒體所稱的訪日安排，亦無所謂「模式」，提醒相關報導前宜妥為查證，以避免不必要的錯誤資訊。