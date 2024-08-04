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台總統府國策顧問名單爭議多 朱立倫批：國家變賴家

記者黃羿馨／新竹4日電
媒體提問，如何看這次公布的總統府資政和國政顧問名單？朱立倫表示，民進黨當政，國家就是他家，因此國家變賴家也不特殊了。（記者黃羿馨／攝影）
媒體提問，如何看這次公布的總統府資政和國政顧問名單？朱立倫表示，民進黨當政，國家就是他家，因此國家變賴家也不特殊了。（記者黃羿馨／攝影）

總統府日前公布新聘資政27人、國策顧問73人，名單有行政院前院長蘇貞昌、即將卸任的駐日代表謝長廷，不過名單中較具爭議的包括曾非法賣藥的台南地下電台主持人康銀壽，去年被爆MeToo請辭資政的顏志發也回鍋。國民黨主席朱立倫今天受訪表示，民進黨當政，國家就是他家，因此國家變賴家也不特殊了。

朱立倫今天上午出席國民黨新竹縣黨部基層小組長以上幹部訓練暨國會改革說明會，媒體提問，如何看這次公布的總統府資政和國政顧問名單，包括台南地下電台的主持人康銀壽，不但非法賣藥還曾把人撞殘，更是賴清德的大樁腳，另外去年被爆MeToo事件請辭資政的顏志發也回鍋，賴清德的恩師、成大醫學院教授韓良誠也在名單內？

朱立倫表示，他用一句話形容，很多人都說，民進黨當政，國家就是他家，那國家變賴家也不特殊了。朱立倫也提到，這些都不是重點，真正事關人民最重要的，包括NCC委員、大法官等重要職位，如果還是用我家、賴家的觀念，那就會深遠地影響國家。

朱立倫認為，還是希望民進黨能夠真正了解，台灣民主不能從私、從政黨角度，一定要從整個台灣發展角度，開放心胸、用人唯才。

媒體再追問，名單中有一人叫陳朝龍，媒體人黃揚明也質疑，如果是前立委陳朝龍的話非常荒謬，因為他在競選第7屆立委時賄選，最高院判處陳朝龍有期徒刑3年2個月確定，連犯下賄選罪的人都能夠進入國策顧問名單，若真的屬實，賴清德去年大力要掃黑金，修選罷法豈不是自打臉？是不是要呼籲總統府應該出來說清楚？

朱立倫表示，這由總統府來說明，因為總統府並沒有公布任何人的背景，有些說不定是同名同姓，那請總統府說明就好。

賴清德 民進黨 國民黨

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