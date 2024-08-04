民眾黨民調剩6％ 柯文哲：不做小藍也不是小綠

台灣民眾黨在高雄舉辦五周年黨慶，黨主席柯文哲（前排右二）表示，選在高雄舉辦，證明民眾黨深耕中南部的決心。(記者劉學聖／攝影)

台灣民眾黨民調 降至6.1%，未來發展受關注，黨主席柯文哲 昨在高雄表示，如果民調很低，民進黨不用每天花這麼大力氣抹黑、攻擊；他在黨代表大會並重砲批民進黨不斷以意識形態製造敵人，各項改革議題自我閹割，並向黨員喊話，民眾黨在立法院雖僅八席，仍發揮最強戰力，「我們不做小藍、也不是小綠」，有自己的政黨主體性，不敢忘記選舉時對公民社會的承諾。

會前傳出有黨代表有意提案增設副主席一職，由前立委蔡壁如擔任，但現場並無該提案，而是通過兩個提案，一是中央委員組成，應該由票選的黨代表多於當然黨代表，今年底黨代表改選後，預計明年初完成中央委員改選起實施。另一案則是有黨代表提出臨時動議，針對黨內發生重大事件，要提供當事人法律或心理諮詢資源，被視為高虹安條款。

民眾黨第二屆黨代表大會暨五周年黨慶昨在高雄展覽館舉行，柯文哲說，選在高雄舉辦，證明深耕中南部的決心。五年前民眾黨創黨僅100名黨員，如今有2萬2000多人，站穩國會第三大黨，風雨飄搖仍一步步克服，大選之後做很多檢討，未來民眾黨會成立國際事務部、中央政策會，用新技術打造創新的政黨。

他說，新國會今年2月成立，民眾黨雖僅八席，仍發揮最強戰力。20年來藍綠惡鬥給台灣造成很大問題，民眾黨要成為大家喜歡的品牌，台灣社會的最大公約數，超越藍綠。

民眾黨支持度暴跌，涵蓋的因素很多，包括新竹市長高虹安涉詐領助理費案一審被判刑，民眾黨在國會幾乎都只跟國民黨 合作，讓原本對民眾黨期待有新政治的支持者感到失望；然而，柯文哲最大問題就是投機取巧，打著推倒藍綠的大旗，空有口號，卻未壯大民眾黨的基層實力，如何對抗資源、地方經營深厚的藍綠兩黨。

民眾黨民調僅剩6%是警訊，柯文哲若一再表裡不一，表面上稱可以合作，但在該合作的時候又不合作，宣稱要維持民眾黨的主體性，卻在國會議事攻防都被國民黨牽著鼻子走，想要續戰2028總統選舉不但將夢碎，民眾黨也恐會步入過去第三勢力的後塵，逐漸泡沫化後失去聲量。