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最終名單？賀錦麗3副手人選獲邀面試 盟友這特質大加分

黑白集／賴總統國策顧問名單 柯文哲直喊「唉呦」

黑白集
賴清德總統。(記者黃義書／攝影 )
賴清德總統。(記者黃義書／攝影 )

總統府公布新聘百位資政和國策顧問，驚見曾涉性平爭議的小英之友會全國總會長顏志發、違反健康食品管理法被緩起訴的康銀壽；賴清德總統高齡98歲的宮廟主委舅舅童永，更成了「國舅」，以致民眾黨主席柯文哲聞言直呼「唉呦」！

資政、國策顧問雖屬無給職，終究是國家名器，地位崇隆。但總統仍甘冒「一人得道雞犬升天」、「國家就是賴家」惡評、猶如帝皇般封賞，甚至不惜打臉自己曾誇口的「性騷零容忍」。如此恣意肆行分封，真乃民主國家倒退異象。

檢視名單，蘇貞昌、謝長廷、邱義仁等，長期功在綠色黨國，加上派系平衡考量，列名資政並不讓人意外；但回聘曾被質疑性騷而請辭的前資政、新納賣藥電台主持人「志明」及長期扶持的舅舅，卻是分別踩踏了道德、法律及用人唯親三條紅線。

府方辯說名單廣納百工百業，能為國政提供不同面向意見，但全民更想知道，府方對顏志發所涉Me Too案的調查結果為何？民間常稱江湖賣藥為王祿仔仙，醫師總統奉緩起訴的賣藥電台主持人為上賓，置衛福部於何地？相對的，蘇貞昌、謝長廷、邱義仁，以及賴清德恩師等，對於與性平爭議者、非法賣藥者同榜受封，又是什麼滋味？

但看賴清德政治分封同踩三條紅線，人民都要大呼「哎呦喂呀」！

賴清德 性騷 柯文哲

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