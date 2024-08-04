國民黨中委座談會 限制發言時間被批變相沒收

國民黨3日舉行中央委員座談會，有中央委員建議在罷樑案前到基隆召開全代會，黨祕書長黃健庭認11月是比較可行的時間點。(本報資料照片)

國民黨 昨天舉行中央委員座談會，這是今年總統大選後除了每周的中常會外，黨中央第一次聽取中央委員的建言，但黨主席朱立倫未親自主持，190位中央委員到場的只有45位；原訂兩小時的座談，黨務工作及國會報告就占了四分之三的時間，中央委員私下質疑，黨中央以團結之名限制中央委員發言，變相沒收座談會，如果黨中央不重視中常委，不在乎中央委員，如此「誰還在乎這個黨？」

昨座談會表訂兩個小時，每位中央委員發言只有3分鐘，但在中央委員建言前，秘書長黃健庭致詞完，先由立委謝龍介開講國會改革，謝講完換不分區立委吳宗憲講，吳講完再由組發會報告黨務改革，原本黨務報告還有政策會、文傳會，等到組發會報告完，中央委員的發言時間只剩30分鐘。

黨內最關注的明年黨主席改選，中央委員孫健萍受訪公開呼籲志在參選2028總統大位的黨內菁英，應勇於表態提出國政方針，同時要扛下黨務重擔，表態參選明年的黨主席。

今年全代會將拖到11月才舉行，孫健萍表示，如果今年可以在8月底、9月間召開全代會，明年召開全代會的時間就可依慣例落在9月，再往前推3個月，也就是大約6月就可以舉行黨主席改選。若明年全代會也在11月舉行，那黨主席改選是否也要拖到8月、甚至9月以後才舉行。

針對有中央委員建議在罷樑案前到基隆召開全代會，黨秘書長黃健庭說，立法院開議後，如果罷免 案在10月初投票 ，等整個事情穩定下來後，算算11月是比較可行的時間點。