立院臨時會若只審NCC人事案 藍白拒絕奉陪

國民黨團書記長洪孟楷說，如果立法院臨時會只處理NCC人事案審查，在野黨絕對沒有意願，也絕對拒絕奉陪。（本報資料照片）

國家通訊傳播委員會（NCC）四位委員任期已屆，但行政院卻宣布由副主委翁柏宗延任並代理主委，引發在野黨反彈。民進黨 立院黨團昨天呼籲在野黨，同意召開臨時會，完成人事同意權行使；民眾黨團已表態反對，藍營態度成為關鍵，而據了解，國民黨 團希望加嚴罷免 連署程序的選罷法修法，排入臨時會議程，才會傾向支持召開臨時會。

總統府已公布NCC組織法新法，但行政院表示，要待立院通過NCC新任委員人事審查案後，再依法指定新法施行日期，至於翁柏宗的代理期限由NCC視情況決定。

民進黨團表示，在野黨延宕人事同意權行使，呼籲在野黨同意召開臨時會完成人事同意權行使。國民黨團書記長洪孟楷說，國民黨是在野黨，不會主動召開臨時會，民進黨若要召開臨時會，應向國人說明清楚有什麼非召開不可的理由，若只是為了NCC人事案，那就是要幫政府收拾爛攤子，民進黨應先跟國人道歉；如果臨時會只限人事案審查，在野黨絕對沒有意願，也絕對拒絕奉陪。

洪孟楷說，真要開臨時會，也要由立法院長韓國瑜召集朝野協商，討論時間及議題，到時國民黨團也會盤點相關民生法案，已做好相關的沙盤推演。

國民黨團雖然稱臨時會應排審民生法案，但據了解，攸關抑制青鳥運動掀起罷免藍委風潮的選罷法修正案，才是國民黨最迫切要在臨時會中處理的法案。

立法院人士表示，明年2月1日起，本屆立委就職滿一年，依法能啟動罷免，民進黨已磨刀霍霍，準備發起罷免戰，造成藍委壓力；加上下會期是預算會期，勢必擠壓排審法案的時間，藍營盼臨時會先處理選罷法，有避免夜長夢多、明年2月後罷免戰四起的考量。

不過，也有藍委認為，屆時如果朝野針對臨時會要處理的議案談不攏破局，民進黨可能乾脆順勢就不舉行臨時會了，反正NCC及考試院後續的運作已經在找因應之道，更能將沒能處理人事案的責任推給在野黨，民進黨許多側翼，明顯已經開始帶風向。