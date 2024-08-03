新聞評論／NCC荒謬劇 卓榮泰蠻橫直追蘇貞昌

針對NCC人事案爭議，行政院長卓榮泰（中）表示，行政院無法放任任何行政機關或獨立機關業務的停擺。圖為卓榮泰2日在高雄視察災後整建計畫。（記者石秀華／攝影）

國家通傳會（NCC）8月起換屆，任滿的委員林麗雲、王維菁發表建言，直指台灣已形成「政媒共生集團」，介入土地開發乃至政府人事及決策以圖利，成為民主的危機。在野黨痛批，她二人皆參與「關中天」的決策，成為政媒集團化的幫凶；如今臨別才說真話，難以洗淨自己的黑手。在野黨的憤怒可以理解，但他們未免過度苛責了。試問：民進黨 政府的官員，能享有獨立意志和言論自由嗎？

這從行政院的反應，即可窺知端倪。政院發言人陳世凱被問到此事，略帶嘲諷地說，「兩人當時就其職權可以做些事情」。但這是真的嗎？林麗雲和王維菁當時若不苟同關中天，唯一能做的事，就只有「辭職」一途吧！果若如此，當時的閣揆蘇貞昌勢將公開奚落兩人一番，然後換上兩名「聽話」的委員，照樣依政府的意志關掉中天。不是嗎？

陳世凱譏諷兩委員時，似乎暗示卓揆比蘇揆「開放」，可以聽進或容忍不同意見。但鐵錚錚的事實擺在眼前，卓榮泰對比蘇貞昌，絕非「五十步」與「一百步」之別，他們是一丘之貉。最近，卓榮泰不顧立院的《NCC組織法》已然修法，竟強行指派任期屆滿的NCC副主委翁柏宗非法繼續代理主委；即可見其蠻橫和誇張，和蘇貞昌完全是同一等級人物。

翁柏宗的任期依法到7月31日屆滿，和林麗雲、王維菁同日從NCC「畢業」。誰料，卓榮泰竟在7月30日違法發布行政命令，讓翁柏宗「延任」，同時指派他「代理主委」，至NCC新人事案通過為止。試想，一個連委員身分都不具備的人，有何資格代理主委？但卓榮泰卻敢用「行政命令」來壓制「法律」，等於向立法院宣戰。這就是民進黨自命不凡的「法治素養」！

且看，卓榮泰為了繼續控制NCC，都能不顧法令和觀瞻公開和立法院對幹；如果有任何委員敢在他任內發表什麼「政媒集團化」的言論，他會容忍或笑納嗎？卓榮泰之所以踰法任命翁柏宗代理主委，一則是為防止在野黨趁機杯葛NCC的新人事案，讓NCC無法繼續為民進黨服務；二則是為了確保當前「政媒共生」的生態和利益不會受到影響，民進黨的執政權才能長期鞏固。

兩名NCC委員臨去秋波的「政媒集團化」警語，是她們用四年的隱忍換得的話語權，外界不應以人廢言。進一步看，此一事件所暴露的「民進黨政府幫派化」現象，其實更值得關注。從蔡政府到賴政府，呈現的都是清一色的「一言堂」，不僅無法聽取外界建言或諫言，就連政府內部也一律不容許雜音。這樣的封閉傾向，使其用人擇才範圍越來越窄，有時連黨內不同派系都排擠；也由於同儕越來越均質化，治理思維也越來越狹隘，越來越平庸。最可悲的，不是兩名NCC委員直到退場才能說出真心話；最可悲的，是NCC已經爛到骨子裡，賴政府還要用最不堪的姿態進場飛撲，爭搶這支發臭的狗骨頭。

當NCC的功能，已下降到對電視名嘴開單、乃至審查iPhone 手機新功能者流，大家還真的在乎這個單位發揮什麼功能嗎？直至今日，許多人提到NCC，還會自作多情地加上「獨立機構」一詞，彷彿多麼尊貴。事實是，當初人們想像的那個卓越不凡、行事獨立的NCC，早就消失在民進黨的綠色迷霧之中，消失在台灣的茫然政海。就像當年民進黨口口聲聲叫喚的「黨政軍退出媒體」，如今蛻變出來的，竟是「政媒集團化」的新怪物，人們不覺得驚悚嗎？或者，有些人只覺得小小嘲諷一下即可？若是後者，那就讓我們歡迎翁柏宗吧！