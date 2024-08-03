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非法賣藥變國策顧問 康銀壽是賴清德好友

記者周宗禎／台南3日電
新任國策顧問康銀壽（前排右二）是賴清德「民間好友志明」，力挺賴清德多年。（本報資料照片）
新任國策顧問康銀壽（前排右二）是賴清德「民間好友志明」，力挺賴清德多年。（本報資料照片）

總統府公布新聘資政、國策顧問，賴總統的「民間好友」、電台台主持人「志明」康銀壽獲聘國策顧問，引發網路熱議。挺藍名嘴、網友指康「有非法賣藥黑歷史、今變身國策顧問」、「賴清德奉為上賓」。

康銀壽是創立30年的廣播電台知名主持人「志明」，賴清德曾在電台主持廣播醫療節目，從政後也曾是志明節目固定來賓10多年，賴清德當選台南市長時創下超高票得票紀錄，康銀壽各方面力挺功不可沒，勝選時兩人舉手歡呼，聘康為市政顧問，競選連任時後援會會長。

賴清德參選總統期間主場造勢、輔選立委子弟兵選前衝刺活動，甚至當選後謝票、感恩餐會等活動，康銀壽也經常形影不離。尤其賴清德造勢時不論「大進場」形影不離、與眾人同台時康銀壽也都位在顯著位置，甚至比賴的子弟兵還要親近，兩人交情匪淺，無法避免引來各方矚目與對手攻擊。

康銀壽先前被檢舉所開的聚安堂藥廠誇大療效販賣四款沒有許可證的保健食品，台南地檢署2016年處分緩起訴一年結案。2020年康銀壽駕車碰撞導致闖紅燈穿越人行道男子癱瘓，雙方和解，台南高分院依過失重傷罪判處4月徒刑、緩刑2年。

賴清德

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