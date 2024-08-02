我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美俄換囚內幕／傳拜登直接參與 2周前取得進展

空裝上陣看似輕鬆 土耳其射擊銀牌大叔：心臟快爆炸

拒認國民黨附隨組織 救國團敗訴

記者林孟潔、葉冠妤／台北2日電
產會認定救國團為國民黨附隨組織，救國團提行政訴訟，台北高等行政法院判決敗訴。(本報資料照片)
產會認定救國團為國民黨附隨組織，救國團提行政訴訟，台北高等行政法院判決敗訴。(本報資料照片)

不當黨產處理委員會六年前認定中國青年救國團為國民黨附隨組織，並禁止處分56.1億元台幣(約1.7億美元)資產，救國團不服提行政訴訟，台北高等行政法院認為救國團人事、業務、財務均與國民黨有緊密關係且受實質控制，判決救國團敗訴，可上訴。

救國團批評，判決書所言，將政府與政黨混為一談，不僅忽略當時的時空背景，對於判決深感遺憾與痛心，對近年政治頻頻介入司法判決也不意外，除將繼續上訴，也將號召更多認同救國團理念的人士，持續致力公益服務。

黨產會歷經兩次聽證會，認為救國團在組織、人事、財務及業務上，均曾受國民黨實質控制，且沒有以相當對價轉讓，而脫離國民黨實質控制，2018年8月7日認定救國團為國民黨附隨組織，禁止處分不當取得財產，若要動用資金、處分財產，得依黨產會許可要件辦法申請。

救國團同年9月28日提起行政訴訟，北高行指出，依據司法院釋字第793號解釋，黨產條例對附隨組織的定義符合法律明確性原則，且根據黨產會提出的卷證和史料，設立救國團是經國民黨中央改造委員會會議通過，並經國民黨總裁批示定名團體名稱，再經當時國防部總政治部主任蔣經國籌辦而成立。

北高行認為，國民黨相關辦法中規定，救國團業務實施推展應受黨的指揮領導，救國團會列席或參與國民黨各種會議，接受國民黨關於青年學生休閒康樂活動、國內外反共動員、學生思想引導、政治偵防等任務交代，國民黨黨務工作報告、年度工作紀實也記載救國團的工作情況，認定救國團業務受國民黨實質控制。

法院認為，救國團設立時形式上雖隸屬於國防部，但實質上是國民黨推展青年工作的組織，人事、業務、財務均與國民黨有緊密關係，而受實質控制，直到1999年初救國團脫離國民黨控制，但相關財產卻未經釐清權屬，難以認定國民黨以相當對價轉讓而脫離國民黨，黨產會處分沒有違誤，判決救國團敗訴。

國民黨 國防部 蔣經國

上一則

新聞評論／民進黨無效誓言 留給人民莫名不安

下一則

胡姓釣客滯陸4個半月 陳玉珍：8/7赴陸接回

延伸閱讀

台劇「零日攻擊」 挨轟拿台幣1億公帑認知作戰

台劇「零日攻擊」 挨轟拿台幣1億公帑認知作戰
卓揆鬆口2030後考慮核電 李彥秀：戳破不缺電謊言

卓揆鬆口2030後考慮核電 李彥秀：戳破不缺電謊言
陸漁船事件撫慰金出自葉國一？英業達低調

陸漁船事件撫慰金出自葉國一？英業達低調
盧秀燕美西演溝：路若通 子孫才會成功

盧秀燕美西演溝：路若通 子孫才會成功

熱門新聞

55歲中國籍男子張偉今年4月12日搭乘華航班機由香港來台，在豪華商務艙的座位上方搜刮陳姓旅客背包得逞5000元，遭航警蒐證後下機拘提到案，清查發現身懷美金、英鎊等17國外幣，桃園地檢署偵結起訴。(圖／航空警察局提供)

台逮「機艙老鼠」中國男搭機搜刮旅客現金 落網身懷17國鈔

2024-07-27 03:50
新竹市長高虹安。(本報系資料照)

新竹市長高虹安貪汙判刑依法要停職 由他代理市長

2024-07-26 00:10
台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
凱米颱風遠離，桃園機場進入復原疏運作業。示意圖，非當事旅客。(記者黃仲明／攝影)

桃機旅客飆罵等不到行李 華航地勤人員下跪道歉

2024-07-26 23:30
台中市長盧秀燕防災67小時後，26日深夜再度搭機接續訪美行程。據了解，盧自費搭乘商務艙，來回機票約20多萬元。（記者葉信菉／攝影）

盧秀燕坐鎮防災67小時後再赴美挨批 議員：被設標為2028總統假想敵

2024-07-27 04:55
凱米颱風期間影響不少航班。(本報系資料照)

航班大亂 台灣地勤下跪、遭椅砸 學者：1計畫盼減少爭議

2024-07-28 14:34

超人氣

更多 >
最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌

最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌
巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉

巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉
哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈
以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫

以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫
乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」