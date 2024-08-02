我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美俄換囚內幕／傳拜登直接參與 2周前取得進展

空裝上陣看似輕鬆 土耳其射擊銀牌大叔：心臟快爆炸

翁柏宗代理NCC主委至新人事通過 藍轟政院擴權囂張至極

記者王千豪、林銘翰／台北2日電
翁柏宗代理NCC主委， 政院稱代理期限至新人事通過，引發在野黨批評凌駕民意、囂張至極。（本報資料照片）
翁柏宗代理NCC主委， 政院稱代理期限至新人事通過，引發在野黨批評凌駕民意、囂張至極。（本報資料照片）

總統府7月31日公布「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法」 新法，行政院卻搶先宣布NCC副主委翁柏宗依法延任並代理主委。行政院昨稱，要待立法院通過NCC新任委員人事審查案後，再依法指定新法施行日期，至於翁的代理期限由NCC視情況決定。

國民黨立法院黨團昨批評，民進黨政府的行政院，無限擴權到視立法三讀於無物，真正凌駕民意、囂張至極。

國民黨立委廖偉翔表示，立法院已經透過修正NCC組織法，規定委員限連任一次且不得連任，雖然新法尚未生效，但行政院公然違反修法精神，讓委員用暫時代理的方式實質上延長任期，視法治為無物。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，為了護航翁柏宗就任代理主委，行政院長卓榮泰公然玩弄法律，就是要讓他一直做下去，甚至藉此要脅國會，此種行徑令人不齒，法令三讀公布後，該施行就依法辦理，卓榮泰別想當太上院長。

黃國昌說明，這次通傳會組織法第4條的修正，目的是要修正不合理的萬年委員條款，立法者的決定非常清楚，雖然沒有更動第16條的內容，但是仍然應該依循前例在公布後即施行。

對於NCC卸任委員林麗雲、王維菁在任期最後一天公開建言，直言台灣走向「政媒集團化」，電視新聞報導不公及過度政治立場化，新聞頻道漸失公信力和社會影響力，成為台灣民主的危機。廖偉翔直指，NCC管理不當造成損害新聞自由，要負最大責任。

廖偉翔認為，這些建言想必是卸任後不吐不快的大實話，也坐實了NCC長久被執政黨操控、執行力低落的事實。NCC身為大法官認定的獨立機關，如果自己都不尊重立法院的職權與即將上路的法令，又怎麼能期待保持獨立性並有效執行職權呢？

國民黨立委李彥秀表示，臨別才說真話，毫無意義。在民進黨執政下，NCC早就是政媒共生、政媒集團化的幫凶，過去擔任NCC委員期間，絲毫沒有任何抗拒作為，也沒有把握NCC應該有的特性，等到要卸任了，才來其言也善，毫無政務官的風骨，更沒有獨立機構該有的態度。這篇公開信，只是兩位委員的悔過書。

國民黨 民進黨 大法官

上一則

捲加密幣洗錢案 陳零九獲不起訴

下一則

牽線喬事、助藏犯罪所得 黃國昌：未辦陳歐珀擺明放水

延伸閱讀

接受日媒專訪 卓榮泰：2030擬重啟核電 藍：畫餅

接受日媒專訪 卓榮泰：2030擬重啟核電 藍：畫餅
2030擬重啟核電？ 政院：務實面對不貿然提出

2030擬重啟核電？ 政院：務實面對不貿然提出
政院：翁柏宗暫代主委 新法上路就卸任

政院：翁柏宗暫代主委 新法上路就卸任
卓揆鬆口2030後考慮核電 李彥秀：戳破不缺電謊言

卓揆鬆口2030後考慮核電 李彥秀：戳破不缺電謊言

熱門新聞

55歲中國籍男子張偉今年4月12日搭乘華航班機由香港來台，在豪華商務艙的座位上方搜刮陳姓旅客背包得逞5000元，遭航警蒐證後下機拘提到案，清查發現身懷美金、英鎊等17國外幣，桃園地檢署偵結起訴。(圖／航空警察局提供)

台逮「機艙老鼠」中國男搭機搜刮旅客現金 落網身懷17國鈔

2024-07-27 03:50
新竹市長高虹安。(本報系資料照)

新竹市長高虹安貪汙判刑依法要停職 由他代理市長

2024-07-26 00:10
台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
凱米颱風遠離，桃園機場進入復原疏運作業。示意圖，非當事旅客。(記者黃仲明／攝影)

桃機旅客飆罵等不到行李 華航地勤人員下跪道歉

2024-07-26 23:30
台中市長盧秀燕防災67小時後，26日深夜再度搭機接續訪美行程。據了解，盧自費搭乘商務艙，來回機票約20多萬元。（記者葉信菉／攝影）

盧秀燕坐鎮防災67小時後再赴美挨批 議員：被設標為2028總統假想敵

2024-07-27 04:55
凱米颱風期間影響不少航班。(本報系資料照)

航班大亂 台灣地勤下跪、遭椅砸 學者：1計畫盼減少爭議

2024-07-28 14:34

超人氣

更多 >
最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌

最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌
巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉

巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉
哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈
以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫

以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫
乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」