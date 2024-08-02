翁柏宗代理NCC主委至新人事通過 藍轟政院擴權囂張至極

翁柏宗代理NCC主委， 政院稱代理期限至新人事通過，引發在野黨批評凌駕民意、囂張至極。（本報資料照片）

總統府7月31日公布「國家通訊傳播委員會（NCC）組織法」 新法，行政院卻搶先宣布NCC副主委翁柏宗依法延任並代理主委。行政院昨稱，要待立法院通過NCC新任委員人事審查案後，再依法指定新法施行日期，至於翁的代理期限由NCC視情況決定。

國民黨 立法院黨團昨批評，民進黨 政府的行政院，無限擴權到視立法三讀於無物，真正凌駕民意、囂張至極。

國民黨立委廖偉翔表示，立法院已經透過修正NCC組織法，規定委員限連任一次且不得連任，雖然新法尚未生效，但行政院公然違反修法精神，讓委員用暫時代理的方式實質上延長任期，視法治為無物。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，為了護航翁柏宗就任代理主委，行政院長卓榮泰公然玩弄法律，就是要讓他一直做下去，甚至藉此要脅國會，此種行徑令人不齒，法令三讀公布後，該施行就依法辦理，卓榮泰別想當太上院長。

黃國昌說明，這次通傳會組織法第4條的修正，目的是要修正不合理的萬年委員條款，立法者的決定非常清楚，雖然沒有更動第16條的內容，但是仍然應該依循前例在公布後即施行。

對於NCC卸任委員林麗雲、王維菁在任期最後一天公開建言，直言台灣走向「政媒集團化」，電視新聞報導不公及過度政治立場化，新聞頻道漸失公信力和社會影響力，成為台灣民主的危機。廖偉翔直指，NCC管理不當造成損害新聞自由，要負最大責任。

廖偉翔認為，這些建言想必是卸任後不吐不快的大實話，也坐實了NCC長久被執政黨操控、執行力低落的事實。NCC身為大法官 認定的獨立機關，如果自己都不尊重立法院的職權與即將上路的法令，又怎麼能期待保持獨立性並有效執行職權呢？

國民黨立委李彥秀表示，臨別才說真話，毫無意義。在民進黨執政下，NCC早就是政媒共生、政媒集團化的幫凶，過去擔任NCC委員期間，絲毫沒有任何抗拒作為，也沒有把握NCC應該有的特性，等到要卸任了，才來其言也善，毫無政務官的風骨，更沒有獨立機構該有的態度。這篇公開信，只是兩位委員的悔過書。