我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美俄換囚內幕／傳拜登直接參與 2周前取得進展

空裝上陣看似輕鬆 土耳其射擊銀牌大叔：心臟快爆炸

台劇零日攻擊 挨轟拿1.13億公帑幫民進黨認知作戰

記者王千豪、林銘翰、林縉明／台北2日電
台劇「零日攻擊」資金組成 製表／王千豪
台劇「零日攻擊」資金組成 製表／王千豪

斥資2.59億元（台幣，下同，約790萬美元）台劇「零日攻擊ZERO DAY」前導片日前曝光，遭在野黨質疑是綠色軍教片、民進黨認知作戰。國民黨立委王鴻薇向文策院調閱資料發現，零日攻擊除領文化部補助7131萬元，國發基金也投資4170萬元，痛批政府拿納稅錢1.13億元大賣「芒果乾」。

「零日攻擊」由文化總會前祕書長林錦昌，製作人鄭心媚合資的零日文創製作。該劇獲文化部黑潮計畫支持，以台海戰爭一觸即發為背景，講述在戰爭威脅下關於人性操控、政治爾虞我詐的故事，由於內容觸動兩岸敏感神經，17分鐘前導預告片曝光後，引發討論。

王鴻薇昨在臉書揭露該劇補助與投資來源表示，該劇對外宣稱文化部「匯聚台流文化黑潮計畫」「僅」補助7100萬元，補助占製作總預算四成不到，但根據文策院、文化部資料，「零日攻擊」雖不是最高補助的戲劇，但是第二高，第一名是8000萬元，除了這兩個補助案外，另外九案沒有任何一案超過6000萬元，這樣的差別待遇，看在真正需要政府支持、堅持創作藝術的文化人眼裡，應該很不平衡。

王鴻薇指出，根據文策院資料，該劇除獲得台流文化黑潮計畫補助7131萬元外，國發基金也偷偷投資了4170萬元，兩項投資加起來1億1300多萬元是納稅人的錢，絕對超過製作總預算的四成。

「為了幫黨認知作戰，民進黨是真的什麼都敢，國庫直接拿來為黨認知作戰。」王鴻薇批評，當這些文化部、國發基金的民脂民膏被拿來做政治分贓，上億經費被拿去拍這樣的綠色政治電影，還不如給國軍好好利用，都對台海有意義多了，最扯的是這部片還故意在接近選舉年推出，真是「司馬昭之心路人皆知」。

民眾黨立委張啓楷表示，目前還只有看到預告片，希望不要變成大家所擔心的綠色軍教片、綠色恐嚇片，尤其斥資2億多元非常豪華，很多經費也來自於政府機關；政府投資應該雨露均霑，花了這麼多民脂民膏，應該要受到監督與檢討。

民進黨立委吳沛憶說，該片都還沒上，國民黨就全力打壓，到底在怕什麼？國民黨不如大方講出真心話，「會讓中國不高興的題材都不准拍」。

「零日攻擊ZERO DAY」日前舉行發布記者會，但遭在野黨質疑是「綠色軍教片」。...
「零日攻擊ZERO DAY」日前舉行發布記者會，但遭在野黨質疑是「綠色軍教片」。（本報資料照片）

投資 國民黨 民進黨

上一則

新聞眼／「零日攻擊」用公家資源 偷渡政黨意識形態？

下一則

黑白集／烏克蘭挺一中？台不便抨擊情何以堪

延伸閱讀

台劇「零日攻擊」 挨轟拿台幣1億公帑認知作戰

台劇「零日攻擊」 挨轟拿台幣1億公帑認知作戰
政院：翁柏宗暫代主委 新法上路就卸任

政院：翁柏宗暫代主委 新法上路就卸任
核三1號機除役 9成民眾憂缺電 立委：外資卻步

核三1號機除役 9成民眾憂缺電 立委：外資卻步
滿滿罷樑宣傳…藍委轟公視變黨媒 要求下架影片

滿滿罷樑宣傳…藍委轟公視變黨媒 要求下架影片

熱門新聞

55歲中國籍男子張偉今年4月12日搭乘華航班機由香港來台，在豪華商務艙的座位上方搜刮陳姓旅客背包得逞5000元，遭航警蒐證後下機拘提到案，清查發現身懷美金、英鎊等17國外幣，桃園地檢署偵結起訴。(圖／航空警察局提供)

台逮「機艙老鼠」中國男搭機搜刮旅客現金 落網身懷17國鈔

2024-07-27 03:50
新竹市長高虹安。(本報系資料照)

新竹市長高虹安貪汙判刑依法要停職 由他代理市長

2024-07-26 00:10
台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
凱米颱風遠離，桃園機場進入復原疏運作業。示意圖，非當事旅客。(記者黃仲明／攝影)

桃機旅客飆罵等不到行李 華航地勤人員下跪道歉

2024-07-26 23:30
台中市長盧秀燕防災67小時後，26日深夜再度搭機接續訪美行程。據了解，盧自費搭乘商務艙，來回機票約20多萬元。（記者葉信菉／攝影）

盧秀燕坐鎮防災67小時後再赴美挨批 議員：被設標為2028總統假想敵

2024-07-27 04:55
凱米颱風期間影響不少航班。(本報系資料照)

航班大亂 台灣地勤下跪、遭椅砸 學者：1計畫盼減少爭議

2024-07-28 14:34

超人氣

更多 >
最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌

最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌
巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉

巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉
哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈
以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫

以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫
乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」