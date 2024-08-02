我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美俄換囚內幕／傳拜登直接參與 2周前取得進展

空裝上陣看似輕鬆 土耳其射擊銀牌大叔：心臟快爆炸

新聞眼／「零日攻擊」用公家資源 偷渡政黨意識形態？

記者 王千豪
國民黨立委王鴻薇揭露，台劇「零日攻擊ZERO DAY」由政府補助近1.3億台幣。（本報資料照片）
國民黨立委王鴻薇揭露，台劇「零日攻擊ZERO DAY」由政府補助近1.3億台幣。（本報資料照片）

以台海戰爭為背景的電視劇「零日攻擊」，劇情直挑兩岸政治敏感神經，發布會後掀起不少討論。由於該劇的顧問群一片「綠油油」，讓人懷疑是「綠色軍教片」，國民黨立委王鴻薇更踢爆，該劇逾四成資金是政府補助和投資，很難不讓人質疑民進黨政府是拿人民納稅錢，宣傳自己政黨的意識形態。

根據文策會回覆王鴻薇的資料顯示，匯聚台流文化黑潮計畫補助該劇7131萬元（台幣，下同），國發基金投資4170萬元，兩者合計1.13億元，占總出資的43.6％，相比其他類型的影視創作，很難得到政府如此高額的補助與投資，原來在號稱自由民主的台灣，還存在思想審查？

換個角度，如果有一齣講述在九二共識基礎下，兩岸朝向共存共榮的方向發展的戲劇，試想這樣的題材有可能得到1.13億元的補助嗎？如果答案是否定的話，那民進黨政府透過國家資源扶植影視作品，然後偷渡政黨意識形態的的嫌疑就很大。

這樣的爭議，已非偶然。日前公視台語台公布紀錄片預告，滿滿是「罷樑」宣傳，除被藍營立委質疑違反選罷法「不得播送競選及支持或反對罷免案之宣傳廣告」，連民進黨立委也建議，公視對於政治議題，應建立更平衡的機制，避免捲入政治紛爭。

基於言論自由，宣講政黨主張的戲劇不是不能拍，但不該動用國家資源為特定政黨的意識形態服務；如果執政黨想以國家資本挹注特定意識形態的影視作品，只會讓得來不易的民主走回頭路。

投資 民進黨 罷免

上一則

牽線喬事、助藏犯罪所得 黃國昌：未辦陳歐珀擺明放水

下一則

台劇零日攻擊 挨轟拿1.13億公帑幫民進黨認知作戰

延伸閱讀

台劇「零日攻擊」 挨轟拿台幣1億公帑認知作戰

台劇「零日攻擊」 挨轟拿台幣1億公帑認知作戰
政院：翁柏宗暫代主委 新法上路就卸任

政院：翁柏宗暫代主委 新法上路就卸任
核三1號機除役 9成民眾憂缺電 立委：外資卻步

核三1號機除役 9成民眾憂缺電 立委：外資卻步
滿滿罷樑宣傳…藍委轟公視變黨媒 要求下架影片

滿滿罷樑宣傳…藍委轟公視變黨媒 要求下架影片

熱門新聞

55歲中國籍男子張偉今年4月12日搭乘華航班機由香港來台，在豪華商務艙的座位上方搜刮陳姓旅客背包得逞5000元，遭航警蒐證後下機拘提到案，清查發現身懷美金、英鎊等17國外幣，桃園地檢署偵結起訴。(圖／航空警察局提供)

台逮「機艙老鼠」中國男搭機搜刮旅客現金 落網身懷17國鈔

2024-07-27 03:50
新竹市長高虹安。(本報系資料照)

新竹市長高虹安貪汙判刑依法要停職 由他代理市長

2024-07-26 00:10
台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
凱米颱風遠離，桃園機場進入復原疏運作業。示意圖，非當事旅客。(記者黃仲明／攝影)

桃機旅客飆罵等不到行李 華航地勤人員下跪道歉

2024-07-26 23:30
台中市長盧秀燕防災67小時後，26日深夜再度搭機接續訪美行程。據了解，盧自費搭乘商務艙，來回機票約20多萬元。（記者葉信菉／攝影）

盧秀燕坐鎮防災67小時後再赴美挨批 議員：被設標為2028總統假想敵

2024-07-27 04:55
凱米颱風期間影響不少航班。(本報系資料照)

航班大亂 台灣地勤下跪、遭椅砸 學者：1計畫盼減少爭議

2024-07-28 14:34

超人氣

更多 >
最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌

最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌
巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉

巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉
哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈
以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫

以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫
乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」