我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美俄換囚內幕／傳拜登直接參與 2周前取得進展

空裝上陣看似輕鬆 土耳其射擊銀牌大叔：心臟快爆炸

新聞眼／利益輸送疑雲未解 im.B案重創司法

記者 王聖藜、陳金松
「不動產借貸媒合平台im.B」主嫌曾耀鋒（左），曾用假名混跡在外掩飾通緝犯身分，屢為綠營政要座上賓。（本報資料照片）
「不動產借貸媒合平台im.B」主嫌曾耀鋒（左），曾用假名混跡在外掩飾通緝犯身分，屢為綠營政要座上賓。（本報資料照片）

破壞金融秩序的im.B吸金90億台幣（約2.74億美元）案，法官重懲主嫌曾耀鋒；曾耀鋒到案前，曾用假名混跡在外掩飾通緝犯身分，加上擅長炫耀與名流權貴的關係，造成犯罪期間長達八年，投資人的損害更為加劇，司法機關未能即時逮人，甚至演變成政治風暴，民進黨和司法機關都難辭其咎。

本名「曾瑞琪」的曾耀鋒曾更名「曾韋綸」，2009年再更為現名，去年落網前，他以「曾國緯」名字行走江湖；依官方資料，在吸金案爆發被羈押前，曾共有四張司法單位對他發布的通緝令，諷刺的是通緝令毫不阻礙他的活動力。

im.B案如雪球般越滾越大時，曾耀鋒攀附權貴訊息不斷出現，他以川晟機構董事長名義露臉，與檯面上綠營政治人物合影，又與民進黨鄭文燦、陳歐珀疑有利益輸送，因此遭受害人質疑官商勾結；的確，以通緝犯身分有通天本領，只因換名字使然？還是有力人士背後撐腰，不無疑問。

司法所以受人敬重，在對待人民一律公平，除曾耀鋒之外，歷史上可能找不到「再一人」背著通緝令卻能將「犯罪事業」愈做愈大的金融案被告；從2016年被通緝，到2023年才被法辦，曾耀鋒能金鐘護體八年，還吸金詐騙達5000人，凸顯司法單位有多無能。

政客也難辭其咎，曾耀鋒屢為綠營政要座上賓，無形中助長他的影響力，如同鄭文燦、陳歐珀這般民進黨重要人物的「加持」，提供的更是強大保護傘，多少投資人就是因他們背書而血本無歸。

但行政院前顧問陳振坤只輕判一年，還可緩刑，陳歐珀、鄭文燦被告發的案子，北檢到現在連個偵查影子都沒有，若什麼都可以用偵查不公開搪塞，談什麼司法公正？什麼司法改革？

和猖獗的詐騙集團一樣，im.B吸金案害得許多人家破人亡，1日的判決卻根本感受不到還被害人公道；民進黨身為執政黨，司法無能如同縱放，要員交好形同幫凶，捫心自問，豈能無責？

通緝 民進黨 投資

上一則

冷眼集／說是誤會卻留伏筆 執政黨別再打核電模糊仗

下一則

im.B吸金案外案 傳鄭文燦幫喬警官人事 他字案調查中

延伸閱讀

黑白集／高虹安11萬被重判 鄭文燦500萬請比照

黑白集／高虹安11萬被重判 鄭文燦500萬請比照
鄭文燦涉貪負面聲量升高 綠支持度平均下滑4個百分點

鄭文燦涉貪負面聲量升高 綠支持度平均下滑4個百分點
新聞幕後／鄭文燦之怒？1廢票拉下新潮流1席

新聞幕後／鄭文燦之怒？1廢票拉下新潮流1席
鄭文燦主導建國啤酒廠割地 遭疑華亞科翻版

鄭文燦主導建國啤酒廠割地 遭疑華亞科翻版

熱門新聞

55歲中國籍男子張偉今年4月12日搭乘華航班機由香港來台，在豪華商務艙的座位上方搜刮陳姓旅客背包得逞5000元，遭航警蒐證後下機拘提到案，清查發現身懷美金、英鎊等17國外幣，桃園地檢署偵結起訴。(圖／航空警察局提供)

台逮「機艙老鼠」中國男搭機搜刮旅客現金 落網身懷17國鈔

2024-07-27 03:50
新竹市長高虹安。(本報系資料照)

新竹市長高虹安貪汙判刑依法要停職 由他代理市長

2024-07-26 00:10
台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
凱米颱風遠離，桃園機場進入復原疏運作業。示意圖，非當事旅客。(記者黃仲明／攝影)

桃機旅客飆罵等不到行李 華航地勤人員下跪道歉

2024-07-26 23:30
台中市長盧秀燕防災67小時後，26日深夜再度搭機接續訪美行程。據了解，盧自費搭乘商務艙，來回機票約20多萬元。（記者葉信菉／攝影）

盧秀燕坐鎮防災67小時後再赴美挨批 議員：被設標為2028總統假想敵

2024-07-27 04:55
凱米颱風期間影響不少航班。(本報系資料照)

航班大亂 台灣地勤下跪、遭椅砸 學者：1計畫盼減少爭議

2024-07-28 14:34

超人氣

更多 >
最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌

最好吃的冰淇淋 廚師都說是這品牌
巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉

巴奧乒乓╱「戰鬥到最後一個球」樊振東的極限逆轉
哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈

哈尼雅遇刺 紐時：死於2個月前秘密藏入賓館的炸彈
以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫

以情婦身分打進政治圈…賀錦麗曾戀上大30歲有婦之夫
乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」

乘客難過...大韓航空經濟艙將不再提供泡麵 竟是「這原因」