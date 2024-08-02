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冷眼集／資政國家重要名器 賴清德用人卻不避嫌

記者 周佑政、林河名
賴清德（中）聘資政內舉不避嫌。(記者林俊良／攝影)
賴清德（中）聘資政內舉不避嫌。(記者林俊良／攝影)

總統府1日公布新聘資政與國策顧問，名單大致四平八穩，多數延續蔡政府時期的人事，包含民進黨卸任政務官、長期支持民進黨的產學界與地方人士，而蘇貞昌、謝長廷出任資政，除因兩人在民進黨執政時有「功績」，也不乏派系平衡的政治考量。此外，名單也有不少來自醫藥界及「信賴之友」，凸顯賴清德的人脈網絡。

賴總統此次新聘資政，多沿用蔡政府時期資政，例如行政院前院長林全、張俊雄、行政院前副院長林信義、外交部前部長田弘茂、考試院前院長姚嘉文等人，都是民進黨自陳水扁執政時期就擔任要職的卸任政務官。

此次名單最具份量的資政「大咖」，包括曾任閣揆的蘇貞昌、謝長廷及綠營智多星邱義仁；但也出現爭議人士，例如涉入性騷事件去年中旬辭去資政的顏志發。顏志發的英系色彩鮮明，除長期執掌小英之友會，也曾在蔡英文執政時期擔任資政，他與隸屬正國會的余天出任國策顧問，加上蘇、謝，都不難看出賴清德遴聘名單中派系平衡的考量。

獨派大老吳澧培曾在2019年與彭明敏、高俊明、李遠哲等4人署名，登報「逼宮」蔡英文放棄2020年連任，這次重被賴清德聘為資政。

此外，賴清德習醫，名單可見多位醫界人士。其中，資政韓良誠是成大醫學院教授，也是賴就讀成大時的恩師；新聘國策顧問黃金舜，擔任藥師公會全聯會理事長，也長期支持民進黨；另位國策顧問余文儀則是醫師長期服務東部偏鄉，也曾獲得醫療奉獻獎。

依現行法，總統府資政與國策顧問均為無給職，但對於國家大計，可向總統提供意見，並備諮詢，地位堪稱崇隆，更是國家重要名器。但賴總統「內舉不避親」，把舅舅聘為資政，名單還出現賣藥誇大療效遭緩起訴的電台主持人，當年賴就曾被質疑靠賣藥電台吹捧上位。這樣的用人特色及不知避嫌，也讓外界再度見識「賴氏風格」執拗個性。

民進黨 賴清德 蔡英文

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