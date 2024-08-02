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蘇貞昌、謝長廷任資政 賴清德親舅、性騒疑犯也入列

記者周佑政、唐筱恬／台北2日電
總統府資政、國策顧問名單 製表／周佑政
總統府資政、國策顧問名單 製表／周佑政

總統府昨天公布新聘資政27人、國策顧問73人，其中行政院前院長蘇貞昌、將卸任的駐日代表謝長廷、台灣日本關係協會前會長邱義仁、獨派大老吳澧培等人獲聘資政，民進黨前立委余天等人獲聘國策顧問；聘期均自今年8月1日起，至2026年5月19日止。

總統府此次聘用的資政與國策顧問，多數延續蔡政府人事。新聘資政除蘇貞昌、謝長廷、吳澧培，還有賴總統的親舅舅、基隆慶安宮主委童永，去年被爆MeToo事件請辭資政的小英之友會全國總會長顏志發，以及賴總統就讀成大醫學系的教授韓良誠等人。

此外，國策顧問名單中的康銀壽是「府城之聲」電台負責人，曾於2016年在電台節目中以食品誇大療效，宣傳有保健功能，遭地檢署以違反健康食品管理法起訴、偵結，緩起訴1年，並要在6個月內向公庫繳交台幣10萬元(約3050美元)。另依司法院新聞稿，康銀壽於2020年駕車未禮讓行人優先，與闖紅燈穿越人行道的男子發生碰撞，事後台南高分院依過失重傷罪判處4月徒刑、緩刑2年。

國民黨立委王鴻薇砲轟，國策顧問人選不該「內舉不避親」，賴清德舅舅童永已高齡98歲，以其資歷，大概全台許多宮廟主委都符合這樣資格，現在難道是家天下嗎？而之前民進黨爆發ＭeToo事件，當時稱要嚴肅看待，結果現在好了傷疤忘了疼，任用曾被質疑涉性騷的顏志發，顯見總統府篩選人才品質堪慮。國民黨立委羅智強也表示，賴清德去年曾說性騷零容忍，如今有必要親自出面總統府的態度。

總統府發言人郭雅慧指出，依法總統府資政不得逾30人、國策顧問不得逾90人，賴清德總統此次遴聘資政27人、國策顧問73人。名單廣納百工百業，也涵蓋藝文、弱勢、公益、政治等專業人士，符合賴總統「民主大聯盟」精神，為國政提供來自不同面向意見。

賴清德 性騷 國民黨

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