新聞眼╱媒體仲裁者 別讓政治之手伸進去

三立集團大股東違反規定買入中嘉數位上層股權，NCC今年1月決議，罰中嘉不罰三立，引發外界質疑。(本報資料照片)

民進黨 執政以來，國家通訊傳播委員會（NCC）爭議罄竹難書，卸任委員王維菁、林麗雲發表公開信，對NCC提出「4點建言」。兩位卸任委員的若干論點，確實切中當今NCC和媒體的問題，但直到卸任才說，卻顯得太遲，而且對於此屆NCC運作問題隻字未提，也顯得避重就輕。

NCC「下架中天」、鏡電視申請執照爭議，背後民進黨和NCC前主委陳耀祥的政治運作疑雲，民進黨還力阻立院成立調查小組。至於三立電視入主中嘉案，更見NCC百般護航。

NCC的公信力在民進黨執政時期迅速崩盤，背後的主要原因，就是2016年民進黨完全執政後，掌握立法院絕對多數，藉此將各個「獨立機關」收攏在自己的控制之下，具體手法，就是人事提名「只看顏色，不論能力」。NCC前主委陳耀祥不是個案，其餘中選會前後主委陳英鈐、李進勇，促轉會和黨產會的所有成員，乃至監察院、司法院大法官 提名，都是循此理路決定。由此來看，陳耀祥和NCC並不孤單。

卸任委員公開信指出，「台灣新聞頻道政媒集團化與高度政治化，令媒體成為政治部門的輿論宣傳工具」。此言在「曾經的NCC委員」口中說來，卻格外諷刺。「政媒集團化」固然是嚴重的問題，但嚴重的程度，豈比得上「NCC政治化」？

媒體就算各持政治立場，只要能遵守「多元化」的原則，閱聽人仍可從不同的資訊中取得平衡。但作為媒體的「仲裁者」，NCC卻把媒體的「政媒集團化」搞成了「全盤綠化」。攤開現在有線電視第四台頻道，在「蛋黃區」的電視台，親綠電視台已經占據八成以上江山，這不就是NCC搞出來的？

如今NCC的問題已經不是換掉1、2個人，或者主委、委員延不延任就可以解決的。卸任委員的建言裡，提到新提名但遭擱置的4名準委員，並無傳播專長學者，而是偏重在電信、法律和經濟3個領域，同樣的，這仍是避重就輕的說法。NCC成員的專業領域固然是必須考量的重點，但如何找到真的能拒絕政治之手伸進去的人進到NCC，才是關鍵所在。