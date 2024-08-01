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政院：翁柏宗暫代主委 新法上路就卸任

台灣新聞組／台北1日電
NCC副主委翁柏宗獲行政院發函「延任」並代理主委，引發在野抨擊。（本報資料照片）
NCC副主委翁柏宗獲行政院發函「延任」並代理主委，引發在野抨擊。（本報資料照片）

在野黨上月16日聯手修正NCC組織法，刪除延任條文、限制連任次數等「萬年條款」，但行政院日前去函，要NCC副主委翁柏宗依現行法令「延任」，並擔任代理主委。在野黨批評，行政院帶頭違法製造對立，「走小路鑽小門」。據了解，翁柏宗將在新法上路後「依法卸任」，但新法施行日期仍待行政院拍板。

現任NCC主委陳耀祥、副主委翁柏宗任期7月31日屆滿，行政院7月30日以NCC組織法新法尚未公告施行為由，指派翁柏宗「依法」延任並代理主委。

據了解，國民黨立委上周五開始關注，為何三讀法案還沒送出立法院？立法院秘書長周萬來緊急了解狀況，議事人員稱按照標準作業流程，法案還要整理、排版、校對錯字等，且立院會期末清倉法案太多又遇上颱風假，直到本周一、29日才送出第一批三讀法案，距離立法院通過已13天。

立法院已將三讀法案送到總統府，且總統依照憲法在10日內公布，但施行日期並非如外界預期的「3日內」，因為NCC組織法第16條明定，施行日期由行政院命令定出。行政院人士指出，屆時在新法公布並施行後，將會依相關法令處理。換言之，新法上路後，翁柏宗必須「依新法卸任」，至於日期為何不得而知，行政院預計待新法公布後，再做法規施行生效的研議。

民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，儘管新法尚未公告實施但立法院決定已經如此明確，行政院還利用時間的空隙「走小路鑽小門」，無視立法院做出的決定，民眾黨團無法接受。

國民黨立委黃健豪表示，行政院應依照新法發布人事令，否則在野黨不承認翁柏宗身分，不排除凍結相關人事、業務預算。藍委王鴻薇說，行政院完全漠視立法院通過的法案意旨，民進黨政府現在是直接不演了嗎？

民進黨團幹事長莊瑞雄說，行政院依法指派翁柏宗代理主委，是要維護NCC正常運作，避免空轉，而法律公告跟施行有一定流程，依法有據。

國民黨 民進黨 預算

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