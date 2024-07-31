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台灣民眾黨發言人林子宇落水後聲明 單純未注意檯面溼滑

記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨發言人林子宇。(取自林子宇Instagram)
民眾黨發言人林子宇。(取自林子宇Instagram)

新北市新店區碧潭風景區昨晚發生意外，落水女子身分竟是民眾黨發言人林子宇，她本人今天透過社群平台發文表示，單純是未注意檯面溼滑，才會導致意外發生，生理及心理狀況都良好，希望外界不要多加揣測，自己熱愛工作，將會盡速回歸工作崗位。

新北市新店區警消昨天深夜獲報，1名女子在碧潭西岸落水，警消立刻派員趕往現場，不過到場時女子已在岸上，經協助送醫無大礙，該名女子為民眾黨國際事務部執行長兼發言人林子宇，詳細落水原因仍待釐清。民眾黨主席柯文哲也趕赴醫院探視。

林子宇稍早在社群動態發文，針對昨天不慎在碧潭落水一事，她說要先感謝感謝各位先進的關心，單純是自己未注意檯面溼滑，才會導致意外發生，「我深諳水性，從小就學游泳，但是檯面太高、我太矮上不來。」

林子宇說，社會上有更多值得關注的議題，為了避免浪費社會資源，先行回應大家的關心，「我的心理及生理狀況都良好，還盼勿多加揣測，民眾黨是一個有愛的大家庭，政治圈也有很多溫暖，而且我熱愛我的工作，將儘速回歸工作崗位，再次感謝大家！」

據了解，林子宇甫結束約兩周的訪美行程，包括參加外交部籌組的台灣代表團，參與美國共和黨的黨代表大會，以及陪同民眾黨立委黃珊珊參加政黨外交行程，分別有拜訪密西根州拜會僑胞、前進華盛頓特區拜會重要智庫及國會成員。

共和黨 密西根州 柯文哲

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