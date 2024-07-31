新聞評論／抗中？和中？ 賴清德的矛與盾兩手策略

賴清德總統30日出席IPAC年會致詞表示，中國對任何一個國家的威脅，就是對世界的威脅，台灣會盡一切力量跟民主夥伴共同撐起「民主保護傘」，讓民主夥伴國家免於威權擴張的威脅。（圖／總統府提供）

大陸漁船事件的金門協商，因凱米颱風延至30日登場，意外和「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會撞期。同日上演的兩場會議，金門協商是為了解決兩岸水域爭端，讓大陸漁船兩名死者返鄉安葬；而反中立場鮮明的IPAC年會在台北舉行，則有西方為首的23國、49名議員聯手抗中。台灣經過一番周折，也在30日正式入會。兩會 同日舉行映照出詭譎氛圍：賴政府右手持「和中」盾牌，左手握「抗中」利劍，矛與盾的兩手策略會不會讓兩岸關係治絲益棼？

今年2月14日，大陸三無漁船二死事故對兩岸關係影響深遠。除兩岸禁限制水域的長期默契被打破，大陸海警也找到金廈海域常態化執法巡查的正當藉口，北京則加強對台文攻武赫，解放軍視海峽中線如無物。台灣看似堅守底線，無形紅線卻不斷被穿越。大陸晉江紅十字會代表3月曾在金門與台方談判，但談判破局；大陸國台辦隨後提出四大要求：「真相、懲兇、道歉、賠償」，看台方如何接招。

經過多方穿梭，兩岸終於敲定此次協商的劇本。這次陸方代表派出泉州台辦副主任李朝暉、海協會協調處長許偉偉、晉江紅十字會秘書長曹榮山等；台方代表則為海巡署副署長謝慶欽和陸委會法政處長周鳴瑞。雙方代表30日在金湖飯店簽約，台方技巧性地表達歉意，並發給兩名陸籍罹難漁民家屬撫慰金，每人人民幣150萬元（約20.7萬美元）。這筆錢來自企業捐款，而非公帑，避免再惹爭端。公祭結束後，兩具遺體和漁船送返大陸，讓卡關超過160天的漁船翻覆事件落幕。

這次協商，兩岸都秉持人道原則處理，但求順利解決。否則再拖下去，不僅對死者家屬是一種折磨，後續的兩岸水域糾紛及觀光 交流都無法展開協商。遺憾的是，時至今日，陸船翻覆的事實真相仍然未解。海巡署的說法一變再變，從一開始聲稱「沒有碰撞」變成「蛇行衝撞」，乃至執法過程沒有「密錄器」，金門地檢署的調查結果亦仍未公諸於世。金門協商的共識，須依據雙方都可接受的真相，也牽動後續的懲兇、賠償、道歉等實質問題，台方端出的真相陸方能否接受？此外，金門協商也關係目前遭陸方扣押的胡姓釣客、澎湖大進滿八八號漁船的返台事宜，未來是否能循同一模式處理？

兩岸關係冰凍三尺、非一日之寒。前總統蔡英文任內兩岸關係就每下愈況，蔡政府雖強調「維持現狀」，但現狀卻不斷被改變，且愈變愈惡劣。賴總統原宣布「蔡規賴隨」，上任後卻拋出「新兩國論」，更讓兩岸關係倒退。兩岸軍事對峙雖把聲勢拉滿，但雙方顯然都不希望魚死網破，至少在金門協商上改為匍匐前進，尊重「以和為貴」原則。

IPAC年會此次在台北舉行，表達挺台立場，台灣至表歡迎。台灣原非該組織會員國，無法參加其內部會議，只能會外餐宴交流。但民進黨立委王定宇竟聲稱，是在野黨拒絕參加，導致台灣無法與會。此一謊言，隨即遭民眾黨立委陳昭姿打臉，因為她人已在大會現場。事實上，IPAC雖表達挺台立場，但該組織的主要重點是在「反中」，其作為未必全然考慮台灣的利益。也因此，賴清德 總統出席該年會發表談話，只是提供了他一個向國際表態反中的場合，就怕他的談話又擦槍走火。

IPAC年會和金門協商同日舉行，充分反映了兩岸關係的複雜糾葛，也暗暗應和了賴清德的兩手策略。無論如何，兩岸關係蘊藏多邊競合，漁船翻覆事件所幸和平落幕，美中台的驚濤則仍遠難休止。