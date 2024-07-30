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想復出？前發言人Kolas喊冤：府介入不倫風暴

台灣新聞組／台北30日電
總統府前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）
總統府前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）。（本報資料照片）

總統府前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）去年捲入與已婚李姓隨扈發生不倫戀爭議，她近日在網路上撰文，強調「周刊所寫的一切，都不是真的」。Kolas質疑，當時府方一位高層不僅比她更早知道訊息，還要她修正對報導的回應，認為事情並不單純。

本報系聯合報報導，Kolas去年被周刊爆出在競選花蓮縣長期間，與已婚的李姓隨扈發生不倫戀，遭李妻提告求償台幣百萬元。花蓮地方法院民事庭今年3月宣判，認為Kolas不法侵害李妻配偶關係的身分法益，情節重大，判賠精神慰撫金75萬元。

不過，Kolas近來以「我的『美好國家』」為題撰文說明情節經過。她在文中表示，她從未想過要在2024年參選，卻在毫無預警的情況下被迫加入戰局，並提前在第一線成為人肉盾牌；她指出，在總統大選前半年，她遭遇一場浩劫，鏡周刊斗大的封面稱「府發言人不倫戀」，那是一個她完全來不及反應的災難。

Kolas表示，記者第一時間詢問回應時，她立即回答，「沒有這件事，太扯了，妳一定要查證」，並強調，「沒有的事情不能亂寫」。每想到掛電話之後，府方一位高層，似乎比她更早知道訊息，來電表示有上百頁與隨扈之間的Line對話遭截取，要她修正稍早對周刊的說法。

Kolas也透露說，她與記者有過第二次通話，這次是由她撥出，向記者詢問聽某某人說有百頁LINE截圖，能否知道到底是什麼對話？怎麼會別人比她先知道？但記者拒絕她所有提問。

Kolas說，在2022縣市長選舉期間，她直到投票前夕的前兩個月才開始思考申請隨扈；隨扈約到任一個月之後，隨扈開始敞開心門陸續跟她談及工作、生活、婚姻中出現的危機，以及他長年因婚姻中的經濟、權構關係，且必須接受身心科治療的困境。她說，在長達2個多月的對話中，大多為工作、選舉，期間也有誇大的玩笑，但遇到嚴肅的心理健康、婚姻困境或用藥後產生重複的焦慮，她也多所鼓勵、安撫，希望他可好好面對人生。Kolas 強調，這是兩人LINE對話真實的背景與概要。

台北中國時報報導，當時擔任總統府發言人的張惇涵表示，Kolas的案子已進入司法程序，就交由司法釐清，他沒有回應。媒體人王尚智則認為，原因只有一個：「她認為賴清德當選，她可以復出了！受訪除了討拍，更重要的是政治喊話」。

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