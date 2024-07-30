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辦高虹安4人都升官 藍委：政治干預明顯

記者張睿廷、鄭媁／台北30日電
國民黨立委王鴻薇。（本報資料照片）
國民黨立委王鴻薇。（本報資料照片）

新竹市長高虹安涉貪一審遭判7年4個月停職，國民黨立委王鴻薇表示辦高虹安案的司法人員都升官進爵，只要配合民進黨辦事皆可官運亨通，明顯有政治干預的情形；涉貪案自然該就事論事，但政治斧鑿痕跡又是另一回事，相信社會大眾自有公評。

王鴻薇指出，目前已有4名司法人員在辦過高虹安案之後升官，包括法務部長鄭銘謙、新北地檢署主任檢察官盧慧珊、廉政處賄選查察科長許慈健，另外高虹安案的審判長廖建傑也從台北地院升至台中高等法院。

王鴻薇表示，至於前台北地檢署檢察長林邦樑，就因偵辦高虹安涉貪案「不力」，被明升暗降至最高檢察署檢察官。

中廣前董事長趙少康表示，高虹安的案子很特別，看起來加班費部分是無罪，因為大家都領，立法院的每個助理幾乎都是領好領滿，因為立委也不敢不給助理領加班費，且助理工時不固定，一周七天幾乎全年無休，而檢方跟法院卻為了區區台幣11多萬元，判高虹安7年4月。民進黨新北市議員周雅琳詐取1000多萬元，卻只被判3年多，相較高虹安案，似乎不太符合比例原則。

趙少康提到，當年三中案起訴前總統馬英九後，4名檢察官全部升成主任檢察官，這已經到了明目張膽的地步，也是要給其他檢察官看「聽我話的和不聽我話的，有什麼差別。」

趙少康提到，高虹安一度被指控，把公費拿去買生理用品，後來助理證實是自己到立法院福利社買一大包讓大家公用，並非高虹安私用，把罪名放在高身上很奇怪。此外，法官認為高「根據薪水去領加班費」，後來也證實助理都是根據加班時間長短，和薪資高低無關。他質疑，法官到底有沒有搞清楚立院實際運作情況？總讓人覺得政治黑手有伸進來。

中廣前董事長趙少康。（本報資料照片）
中廣前董事長趙少康。（本報資料照片）

趙少康 民進黨 馬英九

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