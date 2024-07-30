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親綠民調：國會改革釋憲遭疑 逾5成民眾不信大法官中立

台灣新聞組／台北30日電
針對國會改革法案釋憲，《美麗島電子報》最新民調結果顯示，有51.5%民眾不相信15位大法官能超越黨派、不受干涉獨立行使職權。（本報資料照片）
針對國會改革法案釋憲，《美麗島電子報》最新民調結果顯示，有51.5%民眾不相信15位大法官能超越黨派、不受干涉獨立行使職權。（本報資料照片）

立法院通過立法院職權行使法、刑法藐視國會罪等國會改革法案，民進黨立法院黨團、行政院、賴清德總統、監察院相繼聲請釋憲，憲法法庭將於8月6日進行言詞辯論。《美麗島電子報》昨日公布最新民調，結果顯示有51.5%民眾不相信這15位大法官能超越黨派、不受干涉獨立行使職權。

民調詢問，「目前司法院15位大法官是蔡英文擔任總統時提名而且立法院同意，當時民進黨立委席次超過半數是國會最大黨。您相不相信目前司法院15位大法官能夠超出黨派，獨立行使職權，不受任何干涉？」

民調結果顯示，有36.0%民眾表示相信，其中11.0%很相信、25.0%還算相信；51.5%民眾不相信，其中27.5%很不相信、24.0%有點不相信，未明確回答12.5%。可見，目前社會上有超過半數民眾，對司法院目前的15位大法官能否超出黨派、不受任何干涉獨立行使職權有所疑慮。

該民調委託單位為《美麗島電子報》，由戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查時間是2024年7月23日與7月26日。調查方法是由訪員進行的電腦輔助電話訪問方式，成功完訪1074人，合併樣本在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為±3.0%。

憲法法庭8月6日言詞辯論，聚焦立法程序、總統國情報告、反質詢、人事同意權、調查權、聽證會、藐視國會罪等規定。

民進黨前立委林濁水昨接受媒體訪問，對國會改革的大法官釋憲表示擔憂，憂心國會調查權可能被大法官掏空，並認為現在藍白提出的藐視國會罪，其實比起國外來說都「弱很多」。他也批評，此次大法官在暫停處分的措辭，和辯論時問問題的方向，感覺很不健康，質疑民進黨是不是鐵了心要把「五權變三權」的努力逆轉回去。

林濁水指出，國會調查權在民主國家是幾百年前的老骨董，但是歷久彌新，每一個民主國家都有。他並表示，「國會優位」是存在的，因為立法院擁有倒閣權，代表行政院必須向立法院負責，且沒有否決權，不解行政院竟然會認為國會優位不存在。

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