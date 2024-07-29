我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賀錦麗拚提名 也讓美國人再次關注多元族裔身分

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛 母親出身廣州

批蔡英文用人政策「政治黑金化」 蘇煥智誹謗判無罪

記者王聖藜／台北29日電
前國策顧問黃承國。（本報資料照片）
前國策顧問黃承國。（本報資料照片）

前台南縣長蘇煥智前年參選台北市長，在臉書批評前國策顧問黃承國父親過世時，有高階警官去靈堂拈香、折紙蓮花，被依加重誹謗罪起訴。蘇辯無犯意，只是在評論前總統蔡英文用人政策，台北地院今判蘇無罪，可上訴。

蘇煥智也是台灣維新黨召集人，他2022年10月陸續在臉書發文，指黃承國的父親過世後，有民進黨立委去祭拜拈香，發現有一堆警察局長竟然都到「木柵國仔」家折紙蓮花。

蘇在臉書稱，很顯然這些高階警官的升遷如果不是透過「木柵國仔」管道，豈會如此順服呢？問題是誰賦予「阿國」這麼大參贊國家高階警官升遷的權限呢？難道不是蔡英文的默許嗎？蘇表示，政治黑金化、貪腐化，治安的敗壞，法治的崩解，難道不是蔡英文總統刻意縱容造成的嗎？

黃承國認為蘇煥智誹謗，向檢方提告，檢察官認為，蘇的言論損及黃的名聲，將蘇起訴。

蘇煥智表示，跟他講這件事的是民進黨立委，不會造謠，黃是國策顧問、民進黨中常委，代表「英系」，「英系」人馬還有洪耀福、陳明文，這些人在蔡英文任內權力很大，發表文章時內政部長是徐國勇，黃與徐是「麻吉」，才加以評論。

蘇說，有警官去靈堂拈香、聊天，順手幫忙摺紙蓮花，符合一般經驗法則，檢察官認為評論文影響了黃承國的名聲，但事實上黃的名聲並無損失，反而讓人覺得黃有真正的影響力。

蘇煥智說，黃是「二清」掃黑對象、文山會會長，他是在批判蔡英文的用人政策，只有蔡會讓「一清」、「二清」的人去擔任國策顧問，他真正要講的是台灣政治的黑金化。

蘇說，寫臉書時台灣發生「柬埔寨人球案」、「88會館洗錢案」，徐國勇從2018年7月擔任內政部長到2022年12月，其間發生徐國勇認為高階警官的升遷是徐的權力的事件，所以寫臉書批評蔡政府的用人政策。

前台南縣縣長蘇煥智。（本報資料照片）
前台南縣縣長蘇煥智。（本報資料照片）

蔡英文 臉書 民進黨

上一則

台主持于美人與選舉團隊鬧翻、被控未給加班費

下一則

禮讓黃國昌選竹市促藍白合？朱立倫：不存在的事不討論

延伸閱讀

賴清德：淹水比死難過 都是中央問題 藍：暗諷蔡英文？

賴清德：淹水比死難過 都是中央問題 藍：暗諷蔡英文？
碩士恐嚇台灣前總統蔡英文 7個字換30天徒刑

碩士恐嚇台灣前總統蔡英文 7個字換30天徒刑
全代會出席兩樣情 蔡英文稱另有行程 扁水扁投完票快閃

全代會出席兩樣情 蔡英文稱另有行程 扁水扁投完票快閃
民進黨全代會 蔡不出席扁會到 賴清德時代權力結構洗牌

民進黨全代會 蔡不出席扁會到 賴清德時代權力結構洗牌

熱門新聞

台中市黃姓女子已婚，去年間外遇吳姓男子，遭黃女丈夫求償。圖為示意圖，非新聞當事人。（取材自unsplash/@wevibe）

人妻新加坡工作愛上脫衣視訊男 返台歡愛2次被抓糗了

2024-07-21 01:20
55歲中國籍男子張偉今年4月12日搭乘華航班機由香港來台，在豪華商務艙的座位上方搜刮陳姓旅客背包得逞5000元，遭航警蒐證後下機拘提到案，清查發現身懷美金、英鎊等17國外幣，桃園地檢署偵結起訴。(圖／航空警察局提供)

台逮「機艙老鼠」中國男搭機搜刮旅客現金 落網身懷17國鈔

2024-07-27 03:50
新竹市長高虹安。(本報系資料照)

新竹市長高虹安貪汙判刑依法要停職 由他代理市長

2024-07-26 00:10
南市區漁會理事長林士傑遭槍擊身亡，檢警9日在台南市立殯儀館解剖遺體，林妻（右）掩面哭泣，女兒市議員林依婷（左）在旁安撫。（記者黃宣翰／攝影）

林士傑8秒中11槍 槍手燒槍燒車滅證行動縝密

2024-07-10 02:18
凱米颱風及其外圍環流影響，台灣各地風雨明顯。(記者劉學聖／攝影)

侵台強颱凱米1狀況太特殊 前氣象局長驚呼：沒見過可類比的個案

2024-07-24 20:20
颱風凱米襲台，花蓮縣消防局24日下午獲報指花蓮市中興路一家超商前發生大樓女兒牆疑因強風導致掉落砸車，現場2人受傷，1人呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，另1人意識昏迷，緊急派員到場處理。（花蓮縣消防局提供）中央社

颱風凱米襲台 釀2死201傷

2024-07-24 10:44

超人氣

更多 >
「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」

「墨雨雲間」最美丫鬟熬出頭了… 新劇升格當女一 男主是「叔圈天菜」
巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場

巴奧羽球／球迷帶中華民國國旗應援戴資穎 被請出場
巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親出身廣州

巴奧／美國隊金牌 華裔簡愛小時候怕冷不愛游泳 母親出身廣州
巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合

巴奧羽球／「麟洋配」苦戰3局 擊敗世界排名第2丹麥組合
成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普

成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普