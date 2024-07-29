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禮讓黃國昌選竹市促藍白合？朱立倫：不存在的事不討論

記者劉明岩／彰化29日電
國民黨在彰化縣議會舉行「第三波民主改革-國會改革說明會」，主席朱立倫（右三）帶領大家高呼「國民黨加油」。（記者劉明岩／攝影）
國民黨在彰化縣議會舉行「第三波民主改革-國會改革說明會」，主席朱立倫（右三）帶領大家高呼「國民黨加油」。（記者劉明岩／攝影）

國民黨主席朱立倫昨天接受媒體採訪時，被問到黨籍立委顏寬恒一審被判刑，未如民進黨一審判刑就停權，國民黨的標準是否較低？朱立倫說，國民黨對於任何同志涉及的官司，希望能全力爭取清白，也希望為顏寬恒委員加油，對於如何處置，國民黨有相關規定依慣例處理，不需要別人指指點點。

朱立倫昨天上午出席彰化縣議會舉行「第三波民主改革-國會改革說明會」，分別被媒體問到黨籍立委顏寬恒及民眾黨籍新竹市長高虹安，日前均在一審被判刑一事，表達看法。

媒體還問朱立倫，新竹市長高虹安一審被判刑，是否還相信她的清白？朱立倫說，希望高虹安與大家一樣，共同追求司法公平正義，在二審時，努力提供相關證據證明清白。

如果高虹安請辭，民眾黨可能安排立委黃國昌參選新竹市長，未來國民黨是否會禮讓，促成藍白合？朱立倫說，這是不存在的事情，不予討論，現在要關心的是災後重建工作。

國民黨昨天上午彰化縣議會舉行「第三波民主改革-國會改革說明會」，除朱立倫外，還有兼任縣黨部主委的立委的謝衣鳯、不分區立委許宇甄等，到場民眾約200人。

凱米颱風造成彰化縣嚴重淹水災情，彰化縣長王惠美忙得焦頭爛額，並為了休颱風假問題飽受責難，今天她也抽空到場致意，來去匆匆，與會人員也給她溫暖，為她加油打氣。

王惠美說，如果在颱風期間，縣府有不周到的地方，請大家多包涵，而縣府的決策是整體的，是為了全體鄉親的福祉。

朱立倫說，國民黨此次推動國會改革，是為了追求公平正義，追查弊案，也不知道民進黨在怕什麼？此次改革的重點包括25年未修改的財政收支劃分法修正、農糧收購、健保等問題。

國民黨 民進黨 健保

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